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Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023



David Draiman в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о реюнионе PANTERA:



«О, я не могу дождаться. Я обязательно пойду на это посмотреть. Я к тому, что есть целое поколение поклонников этой музыки, у которых никогда не было возможности увидеть ее живое исполнение. Они заслуживают такой возможности. И я не могу представить себе двух парней, более подходящих и умелых, чтобы занять место братьев, чем Charlie и Zakk. Я уверен, что это был правильный и разумный путь. Charlie был очень, очень близок с Винни, очень близок к лагерю PANTERA. А что касается Zakk'a,,, именно тусил с ребятами из PANTERA в гримерке за кулисами на Ozzfest, так что он был одним из самых близких для них людей.



Таких, как Винни и Дайм никогда не будет, мы потеряли их навсегда и это необходимо признавать. Но я считаю, что это будет прекрасный способ отдать дань уважения всему тому, чего они достигли».







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