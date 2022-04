сегодня



Новое пиво от PANTERA



KnuckleBonz, Inc., Great South Bay Brewery и Bravado объединились с PANTERA для создания пива "Vulgar Display Of Lager" (5,9 %).



«Нам выпала честь работать над несколькими различными совместными проектами с PANTERA на протяжении многих лет, и мы очень рады возможности найти новые способы почтить память легенд, которые вдохновляли многих из нас, — говорит Tony Simerman, генеральный директор/креативный директор KnuckleBonz, Inc. — Это пиво было специально создано как намёк на то, что, по нашему мнению, группа могла бы выбрать, когда они правили миром металла, начиная с "Cowboys To Hell" и до !Reinventing The Steel!».















