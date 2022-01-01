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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Pantera

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Новое пиво от PANTERA



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KnuckleBonz, Inc., Great South Bay Brewery и Bravado объединились с PANTERA для создания пива "Vulgar Display Of Lager" (5,9 %).

«Нам выпала честь работать над несколькими различными совместными проектами с PANTERA на протяжении многих лет, и мы очень рады возможности найти новые способы почтить память легенд, которые вдохновляли многих из нас, — говорит Tony Simerman, генеральный директор/креативный директор KnuckleBonz, Inc. — Это пиво было специально создано как намёк на то, что, по нашему мнению, группа могла бы выбрать, когда они правили миром металла, начиная с "Cowboys To Hell" и до !Reinventing The Steel!».

PANTERA Teams Up With KnuckleBonz For






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КомментарииСкрыть/показать 1 )
4 апр 2022, 17:52
Всегда поражался таким новостям.
Аля новое пиво от пантеры, новый сингл Фредди Мёркури, новые духи от Майкла Джексона, новый клип Нирваны, итд итп.
Оба основателя и единственные бессменные участники группы мертвы. А тут пиво от пантеры.


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