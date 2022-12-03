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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 39
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Pantera

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3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA

2 дек 2022 : 		 Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»

2 дек 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»

29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO

15 ноя 2022 : 		 ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA

11 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023

10 ноя 2022 : 		 KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023

9 ноя 2022 : 		 TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023

8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023

4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»

29 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023

28 окт 2022 : 		 Места для PANTERA уже не хватает

27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA
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Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA



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Andreas Kisser в интервью Overdrive обсудил негативную реакцию некоторых поклонников на возвращение PANTERA:

«Я считаю, что это очень глупо, что люди пытаются судить о том, что будут какие-то живые выступления. Это просто глупо. Их музыка настолько фантастична, и есть бесчисленное множество групп по всему миру, которые каждый день играют их песни. Это будут делать Phil и Rex, и настоящая семья братьев стоит за этой программой, поддерживая ее. Поэтому я просто не понимаю, почему некоторые люди говорят об этом негативные слова. Существующие участники группы, существующая команда, семья Винни и Дайма - все поддерживают это мероприятие, так в чем проблема? Это потрясающая встреча друзей с Charlie и Zakk — у них долгая история с этой группой. Это будет крупная вечеринка, и я с удовольствием приму в ней участие. На самом деле, мы будем играть с ними на некоторых фестивалях, и я очень рад по этому поводу.

Слушайте, все уже никогда не будет как прежде, но люди должны понять, что даже если бы братья были живы, все было бы по-другому. Так что мой совет: расслабьтесь, сходите с друзьями, посмотрите шоу и спойте "5 Minutes Alone" с Phil Anselmo. [Смеется].

Я не понимаю, на что жалуются эти люди. Просто наслаждайтесь жизнью».




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3 дек 2022
N
Nepalcev
Андрюха - лицо не объективное. Сам гоняет в группе без братьев. ;-))
Like!3

просмотров: 293

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