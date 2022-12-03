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Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA



Andreas Kisser в интервью Overdrive обсудил негативную реакцию некоторых поклонников на возвращение PANTERA:



«Я считаю, что это очень глупо, что люди пытаются судить о том, что будут какие-то живые выступления. Это просто глупо. Их музыка настолько фантастична, и есть бесчисленное множество групп по всему миру, которые каждый день играют их песни. Это будут делать Phil и Rex, и настоящая семья братьев стоит за этой программой, поддерживая ее. Поэтому я просто не понимаю, почему некоторые люди говорят об этом негативные слова. Существующие участники группы, существующая команда, семья Винни и Дайма - все поддерживают это мероприятие, так в чем проблема? Это потрясающая встреча друзей с Charlie и Zakk — у них долгая история с этой группой. Это будет крупная вечеринка, и я с удовольствием приму в ней участие. На самом деле, мы будем играть с ними на некоторых фестивалях, и я очень рад по этому поводу.



Слушайте, все уже никогда не будет как прежде, но люди должны понять, что даже если бы братья были живы, все было бы по-другому. Так что мой совет: расслабьтесь, сходите с друзьями, посмотрите шоу и спойте "5 Minutes Alone" с Phil Anselmo. [Смеется].



Я не понимаю, на что жалуются эти люди. Просто наслаждайтесь жизнью».







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