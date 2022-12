сегодня



Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante заявил, что получил удовольствие от первого за 20 лет живого выступления PANTERA, которое состоялось 2 декабря на мексиканском фестивале Hell & Heaven Metal Fest. В концертный состав PANTERA вошли Rex Brown (бас) и Philip Anselmo (вокал), а также гитарист Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и Charlie.



Benante высказал свои соображения о выступлении на фестивале Hell & Heaven во время интервью для SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk":



«В общем, мы поднялись на сцену, перед нами был большой занавес кабуки, и мы вчетвером стояли там. Philip подошёл к барабанной установке, и был момент, когда мы пожимали друг другу руки. Мы были очень взволнованы. А потом я посмотрел на Rex'a, посмотрел на Zakk'a, и мы вчетвером просто обменялись взглядами. И не успел я опомниться — бум — мы начали играть "A New Level". И с этого момента всё пошло как по маслу. Я смотрел на сет-лист, видел следующую песню, и я был в восторге от неё. А потом песня заканчивалась, я смотрел вниз и говорил: "О, мне чертовски нравится эта песня. Да!" И так было весь вечер — я находился в предвкушении следующей песни и того, что будет дальше. Так что я получил удовольствие.



Я говорил с ребятами об одной вещи несколько месяцев назад: "Мужики, давайте постараемся просто наслаждаться моментом". И мы так и сделали — мы просто наслаждались моментом».



По поводу сет-листа для выступления Charlie сказал:



«На самом деле мы — Rex, я и Philip — созванивались и придумали сет-лист. И я помню, как сказал им: "Ребята, для вас этот материал родной. С моей точки зрения как фаната это те песни, которые, конечно же, должны быть исполнены". И, конечно же, они согласились с этим. Но потом мы захотели исполнить и некоторые более глубокие композиции. И они были рады этому. Мы даже говорили о том, чтобы добавить больше песен в сет-лист на следующий год. Так что все открыты для предложений. Я смотрю на это так: "Давайте попробуем исполнить каждый альбом. Давайте попробуем исполнить хотя бы по песне из каждого альбома".



Для этого этапа выступлений в Южной Америке мы оставим сет-лист как есть, но в следующем году, как я предполагаю, одну или две песни мы уберём и заменим их другими. Мы уже говорили об этом на днях.



Перед началом "Planet Caravan" транслируется видео, в котором есть небольшой фрагмент песни "Cemetery Gates", и это дань уважения Дайму и Винни. Дайм и Винни повсюду. Они на моей ударной установке. У Zakk'a есть патчи с ними. Их дух присутствует с нами.



Перед тем, как мы начали работу, Стерлинг Уинфилд, который был очень близок с Даймом и Винни, — он был звукоинженером последних трёх записей PANTERA — принёс мне пару старых перчаток Винни и один из старых напульсников Даррелла, которые он носил. Я надел напульсник и играл с ним на концерте. А перчатки я положил в карман. Так что в тот вечер они оба были со мной».



Что касается того, как он готовился к живым выступлениям PANTERA, Charlie рассказал:



«Когда я разговаривал с Philiip'ом в конце декабря [2021 года] об этом, в тот день я положил трубку и сразу же начал входить в режим PANTERA, чтобы всё продумать. Потому что я знал эти песни, но я не знал, как подойти к исполнению песен, как я буду это сделать. И единственное, что я хотел сделать, это сыграть всё как Винни. Когда фэны услышат это, когда кто-либо услышит это, я хотел, чтобы они могли закрыть глаза и представить, что это Винни».



Benante поведал, что он чувствовал по поводу своего личного выступления на Hell & Heaven:



«Я чувствовал себя превосходно. Была пара вещей, которые я собираюсь сыграть немного по-другому. Дело не столько в партиях, сколько в том, что мы все были немного на взводе: адреналин зашкаливал, и я хочу просто оттянуться под эти песни. Мы играем здесь [на Monterrey Metal Fest в Монтеррее, Мексика] сегодня вечером, и я думаю, что мне нужно немного расслабиться и успокоиться. Я имею в виду, это было первое выступление, так что этого следовало ожидать. Мы люди. Я не играю под клик-трек. Так что сегодня, думаю, я ещё немного расслаблюсь».



Чарли также рассказал о своей музыкальной связи с Rex'ом:



«Я не знал, как мы будем сочетаться и когда установим связь. Но я буду честен с вами: когда я поехал в Новый Орлеан в сентябре, там были только я, Rex и Philip. После первого дня у нас с Rex'ом установилась связь, и он сказал мне: "Чувак, когда я закрываю глаза, мне кажется, что там Винни". И мне стало так хорошо, когда он это сказал. И Филип сказал то же самое. Так что я был очень рад этому. Потому что, честно говоря, я сделал свою домашнюю работу. Мы говорим об этих крошечных нюансах — вещах, которые, возможно, люди не услышат, — я использую их, потому что для меня важно передать их так, как это сделал бы Винни».



Что касается барабанной установки для шоу PANTERA, Benante сказал:



«Это совершенно иная конфигурация, нежели та, на которой я играю с ANTHRAX. Я играю на установке, похожей на ту, на которой играл Винни, и так, как играл Винни. Я хотел играть на таком комплекте, потому что это давало мне больше возможностей. И я не могу добавить больше барабанов, потому что я хочу, чтобы оба тома были спереди — напольные томы — так что я придерживаюсь того, как он играл, и я хочу играть точно так же, как играл он, и чтобы это звучало точно так же. Вот такой у меня подход».



Charlie сказал, что он не понимает негативные комментарии, которые были направлены на него и других участников PANTERA за то, что они пытаются сохранить наследие группы:



«Это не было воссоединением. Как это может быть воссоединением без Винни и Дайма? Иногда люди присылают мне что-то, и я вижу кое-что в Интернете, и это так неуважительно по отношению к Дарреллу и Винни, да и к нам тоже. На это есть ответ: "Чувак, если ты не хочешь приходить, ты не обязан приходить".



Одно из первых, что я сказал Philip'у по телефону, было: "Для меня это больше эмоции, чем что-либо ещё". Это очень много значит для меня лично — выйти на сцену и представлять этих ребят, представлять имя PANTERA. И это всё, чего я когда-либо хотел бы для себя. Меня не волнует финансовое положение и тому подобное; для меня это просто необходимо. Я не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, исполнял эти песни».



Вспоминая свой первый разговор с Anselmo об участии в реформированном составе PANTERA, Charlie сказал:



«Я был очень взволнован и сказал: "Спасибо, что подумали обо мне". А они сказали: "Больше никого не было". И от этого мне стало очень хорошо. Потому что они знали о моих отношениях с Дарреллом и Винни. И я любил их, и я люблю этих двух парней так же сильно».









Clip of @skisum today on #trunknation talking 1st @Pantera show this past weekend.Full clip on my FB & IG. Full interview now on demand @SIRIUSXM app. Just enter Trunk Nation in search. Check out full interview. Great stuff & of course we talked @Anthrax too pic.twitter.com/OhbnZPosEp





+0 -0



просмотров: 602