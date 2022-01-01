Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

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все новости группы
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США
9 ноя 2022 :
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TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023
8 ноя 2022 :
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DOUG PINNICK — о PANTERA 2023
4 ноя 2022 :
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ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»
3 ноя 2022 :
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ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»
29 окт 2022 :
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ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023
28 окт 2022 :
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Места для PANTERA уже не хватает
27 окт 2022 :
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CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023
27 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023
27 окт 2022 :
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Dave Lombardo — о PANTERA 2023
19 окт 2022 :
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ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA
17 окт 2022 :
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VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»
15 окт 2022 :
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ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA
14 окт 2022 :
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Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»
27 сен 2022 :
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Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»
21 сен 2022 :
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Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023
2 сен 2022 :
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KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA
31 авг 2022 :
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Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»
31 авг 2022 :
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Техник Дайма одобряет PANTERA 2023
29 авг 2022 :
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Трейлер концертов PANTERA 2023
28 авг 2022 :
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Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023
22 авг 2022 :
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Трейлер концертов PANTERA 2023
22 авг 2022 :
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Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»
21 авг 2022 :
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Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»
17 авг 2022 :
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PANTERA 2023 не планирует туров
17 авг 2022 :
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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023
14 авг 2022 :
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MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023
8 авг 2022 :
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Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA
8 авг 2022 :
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MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»
4 авг 2022 :
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PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»
3 авг 2022 :
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Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a
31 июл 2022 :
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Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA
25 июл 2022 :
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Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE
20 июл 2022 :
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Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA
18 июл 2022 :
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ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»
17 июл 2022 :
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA
15 июл 2022 :
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ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA
14 июл 2022 :
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CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?
4 апр 2022 :
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Новое пиво от PANTERA
28 фев 2022 :
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Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA
25 фев 2022 :
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Вышли комиксы PANTERA
21 фев 2022 :
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PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"
22 дек 2021 :
|
SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»
8 дек 2021 :
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Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен
24 авг 2021 :
|
Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете
24 авг 2021 :
|
Умер дизайнер гитар Даймбэга
24 авг 2021 :
|
Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA
24 авг 2021 :
|
Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS
20 июл 2021 :
|
PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
9 мар 2021 :
|
Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA
10 фев 2021 :
|
REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»
9 фев 2021 :
|
REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»
2 янв 2021 :
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KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA
25 ноя 2020 :
|
3D-фигурка от PANTERA
20 ноя 2020 :
|
PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво
23 окт 2020 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
13 окт 2020 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
7 окт 2020 :
|
Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?
28 сен 2020 :
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PANTERA могут выпустить пиво
10 сен 2020 :
|
Детали переиздания PANTERA
28 июл 2020 :
|
Переиздание PANTERA выйдет осенью
27 июл 2020 :
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PANTERA отмечает юбилей
24 июл 2020 :
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Юбилейный постер PANTERA
3 июн 2020 :
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Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA
1 июн 2020 :
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Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA
27 май 2020 :
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Техасский тур по местам славы PANTERA
11 май 2020 :
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PANTERA собрала 100 000 на футболке
5 апр 2020 :
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PANTERA выпустили специальную футболку
23 мар 2020 :
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PANTERA планируют переиздание
3 мар 2020 :
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REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»
3 фев 2020 :
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Дети исполняют песню PANTERA
30 янв 2020 :
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PANTERA набрали миллиард прослушиваний
17 дек 2019 :
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Клуб, где убили Даймбэга Даррелла, выставлен на продажу
2 дек 2019 :
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JASON MOMOA исполняет PANTERA
29 окт 2019 :
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ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA
24 сен 2019 :
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PHILIP ANSELMO о возможном реюнионе PANTERA
4 июн 2019 :
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Репортаж с могилы Винни Пола
26 мар 2019 :
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Имя в виде логотипа PANTERA
26 янв 2019 :
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DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA
22 дек 2018 :
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KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA
19 ноя 2018 :
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PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола
10 окт 2018 :
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PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA
28 авг 2018 :
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Официальная причина смерти Винни Пола
15 авг 2018 :
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Визит на могилу музыкантов PANTERA
17 июл 2018 :
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DISTURBED исполнили песню PANTERA
8 июл 2018 :
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PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
6 июл 2018 :
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PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
5 июл 2018 :
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Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM о Винни Поле
5 июл 2018 :
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Барабанщик MESHUGGAH о Винни Поле
5 июл 2018 :
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Барабанщик LAMB OF GOD: «Я умолял Винни не возрождать PANTERA»
4 июл 2018 :
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Вокалист SHINEDOWN о Винни Поле
4 июл 2018 :
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GREG PRATO вспоминает Винни Пола
4 июл 2018 :
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Барабанщик ALICE IN CHAINS о Винни Поле
2 июл 2018 :
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Репортаж о "Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"
2 июл 2018 :
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PHILIP ANSELMO сказал пару слов о Винни Поле
2 июл 2018 :
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Первые фотографии с могилы Винни Пола
30 июн 2018 :
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Поминки по Винни Полу пройдут первого июля
30 июн 2018 :
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Винни Пол будет похоронен в гробу KISS
28 июн 2018 :
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Смерть Винни Пола не считается подозрительной
27 июн 2018 :
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Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о Винни Поле
27 июн 2018 :
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Музыканты MEGADETH вспоминают Винни Пола
26 июн 2018 :
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Вокалист STAIND почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
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SEBASTIAN BACH почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
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Винни Пол хотел слышать дебют GUNS N' ROSES на своих похоранах
25 июн 2018 :
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Барабанщик ANTHRAX о Винни Поле
25 июн 2018 :
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REX BROWN о Винни Поле
25 июн 2018 :
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BRIAN 'HEAD' WELCH о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Вокалистка HALESTORM о Винни Поле
25 июн 2018 :
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AVENGED SEVENFOLD о Винне Поле
25 июн 2018 :
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MARK TREMONTI о Винни Поле
25 июн 2018 :
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FOO FIGHTERS о Винни Поле
25 июн 2018 :
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NITA STRAUSS и NICK BOWCOTT почтили память Винни Пола
25 июн 2018 :
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KING DIAMOND о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Подруга Винни Пола поблагодарила за поддержку
25 июн 2018 :
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TOMMY SHAW о Винни Поле
25 июн 2018 :
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SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Винни Пол перенёс серьёзный приступ
25 июн 2018 :
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Барабанщик METALLICA о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Музыканты GUNS N' ROSES о Винни Поле
25 июн 2018 :
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CHRIS JERICHO вспоминает Винни Пола
25 июн 2018 :
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ZAKK WYLDE о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Вокалист LAMB OF GOD вспоминает Винни Пола
25 июн 2018 :
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ALICE COOPER о Винни Поле
23 июн 2018 :
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Умер барабанщик PANTERA
8 май 2018 :
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Тизер нового релиза PANTERA
8 мар 2018 :
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Концертные записи PANTERA, SOULFLY выйдут летом
17 ноя 2017 :
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Тизер нового видео PANTERA
3 ноя 2017 :
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Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA
28 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA
29 сен 2017 :
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Нереализованный материал DIMEBAG выйдет осенью
27 окт 2016 :
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Визуальная история PANTERA
12 окт 2016 :
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Фрагмент переиздания PANTERA
7 окт 2016 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
21 авг 2016 :
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Бывший басист PANTERA планирует выпуск сольного альбома
13 авг 2016 :
|
Переиздание PANTERA выйдет осенью
12 авг 2016 :
|
Вокалист HELLYEAH: «PANTERA не соберутся вместе»
13 июл 2016 :
|
Мог бы ZAKK WYLDE стать гитаристом PANTERA?
29 июн 2016 :
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Бывший барабанщик PANTERA о Кристине Гримми
12 июн 2016 :
|
Музыканты PANTERA призывают "что-то предпринять" по следам трагедии в Орландо
8 апр 2016 :
|
Семья Майкла Джексона обеспокоена тем, что его дочь Пэрис встречается с парнем, у которого расистская татуировка в стиле PANTERA
1 фев 2016 :
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Подруга Даймбэга отреагировала на слова лидера MACHINE HEAD
17 дек 2015 :
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Рассказ о бокс-сете PANTERA
10 дек 2015 :
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Рождественский свитер PANTERA
6 ноя 2015 :
|
Вокалист PANTERA вспоминает о концерте в Москве
11 окт 2015 :
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PANTERA на фортепиано
1 окт 2015 :
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Два сборника PANTERA выйдет осенью
2 сен 2015 :
|
Носки исполняют PANTERA
2 мар 2015 :
|
Металлист надругался над могилой гитариста PANTERA
5 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA исполняет PANTERA
17 янв 2015 :
|
Видео с выступления участников PANTERA
30 дек 2014 :
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Редкий трек с участием гитариста PANTERA
29 дек 2014 :
|
VINNIE PAUL: «PANTERA сейчас крута как никогда»
29 дек 2014 :
|
ZAKK WYLDE о возможном реюнионе PANTERA
28 дек 2014 :
|
Пастор из Аризоны обвиняет в богохульстве "сатанинскую" группу PANTERA
9 дек 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH вспоминает гитариста PANTERA
20 ноя 2014 :
|
9-месячный ребенок играет PANTERA
30 сен 2014 :
|
PHILIP ANSELMO, REX BROWN, SCOTT IAN, CHRIS BRODERICK исполнили классику PANTERA
24 май 2014 :
|
PHILIP ANSELMO, REX BROWN, ZAKK WYLDE исполнили PANTERA
7 апр 2014 :
|
REX BROWN научит играть песни PANTERA
19 мар 2014 :
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Концертная запись PANTERA 1994 года
23 янв 2014 :
|
'Far Beyond Driven: 20th Anniversary Edition' PANTERA выйдет в марте
26 авг 2013 :
|
PHILIP ANSELMO о переиздании "Far Beyond Driven" PANTERA
10 июл 2013 :
|
VINNIE PAUL: «Вернется ли PANTERA без Даймбэга? Никогда».
3 май 2013 :
|
Музыканты группы PANTERA посвятили свое выступление Джеффу Ханнеману
25 мар 2013 :
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Бывший басист PANTERA готов к дружественным отношениям с Vinnie Paul'ом
20 мар 2013 :
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Новое интервью бывшего басиста PANTERA
19 мар 2013 :
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REX BROWN о возможности реюниона PANTERA: «Я никогда не говорю никогда»
11 мар 2013 :
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Бывший басист PANTERA рассказал о своей автобиографии
1 мар 2013 :
|
Трейлер биографии бывшего басиста PANTERA
6 фев 2013 :
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Бывший басист PANTERA издаст свою автобиографию
10 дек 2012 :
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Участники HELLYEAH, LAMB OF GOD, IN FLAMES, SYLOSIS воздали должное гитаристу PANTERA
13 ноя 2012 :
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VINNIE PAUL не заинтересован в выступлениях с бывшими коллегами по PANTERA
20 окт 2012 :
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"Walk" PANTERA выйдет на виниле
14 сен 2012 :
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Бокс-сет PANTERA
11 июл 2012 :
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Последние три альбома PANTERA выйдут на виниле
20 июн 2012 :
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VINNIE PAUL о возможности реюнион-шоу PANTERA: «Лучше оставить всё как есть»
24 май 2012 :
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Альбом PANTERA вновь вернулся в чарты Billboard
17 май 2012 :
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Philip Anselmo хочет возродить PANTERA?
15 май 2012 :
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REX BROWN о слухах о реюнионе PANTERA с ZAKK'ом WYLDE'ом
12 апр 2012 :
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Новое видео PANTERA
10 апр 2012 :
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Обложка нового сингла PANTERA
27 фев 2012 :
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Делюкс-издание 'Vulgar Display Of Power' PANTERA выйдет в мае
24 янв 2012 :
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PHILIP ANSELMO репетирует с сольной группой
30 июн 2011 :
|
Видеоклип 'Metalhead Baby' под музыку PANTERA стал хитом на YouTube
9 дек 2010 :
|
Участники MACHINE HEAD, MARILYN MANSON, DEVILDRIVER, IN THIS MOMENT вспоминают DIMEBAG'a
25 ноя 2010 :
|
'Ultimate Edition' от PANTERA
12 ноя 2010 :
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PANTERA' "Cowboys From Hell" выйдет на виниле
28 окт 2010 :
|
PHILIP ANSELMO представляет диск PANTERA
9 сен 2010 :
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Воссоединение PANTERA без DIMEBAG’а невозможно
31 авг 2010 :
|
PANTERA о новом треке
31 авг 2010 :
|
Новый трек PANTERA
30 авг 2010 :
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Ударник PANTERA о переизданиях
7 авг 2010 :
|
VINNIE PAUL выступил с трибьют-группой PANTERA
26 июл 2010 :
|
Детали бокс-сета от PANTERA
10 июл 2010 :
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Юбилейная версия альбома от PANTERA
26 фев 2010 :
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Новый сборник PANTERA выйдет в марте
24 фев 2010 :
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VINNIE PAUL выпустит кулинарную книгу
2 дек 2009 :
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Трек-лист трибьюта "Dimebag" Darrell'y
15 ноя 2009 :
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ZAKK WYLDE записал песню PANTERA для нового трибьюта
16 мар 2009 :
|
В работе бокс-сет PANTERA
30 июл 2008 :
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PHILIP ANSELMO засел за автобиографию
14 май 2008 :
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MADONNA на концерте исполнила несколько риффов из песни PANTERA
14 май 2008 :
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Популярный музыкант MOBY рассказал о PANTERA
20 мар 2006 :
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Начаты съемки передачи "Behind The Music", посвященной PANTERA
17 фев 2006 :
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Объявлена дата выхода тройного DVD PANTERA
16 окт 2003 :
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Бывшие участники PANTERA выпустят новый альбом в январе
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Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»
Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante заявил, что получил удовольствие от первого за 20 лет живого выступления PANTERA, которое состоялось 2 декабря на мексиканском фестивале Hell & Heaven Metal Fest. В концертный состав PANTERA вошли Rex Brown (бас) и Philip Anselmo (вокал), а также гитарист Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и Charlie.
Benante высказал свои соображения о выступлении на фестивале Hell & Heaven во время интервью для SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk":
«В общем, мы поднялись на сцену, перед нами был большой занавес кабуки, и мы вчетвером стояли там. Philip подошёл к барабанной установке, и был момент, когда мы пожимали друг другу руки. Мы были очень взволнованы. А потом я посмотрел на Rex'a, посмотрел на Zakk'a, и мы вчетвером просто обменялись взглядами. И не успел я опомниться — бум — мы начали играть "A New Level". И с этого момента всё пошло как по маслу. Я смотрел на сет-лист, видел следующую песню, и я был в восторге от неё. А потом песня заканчивалась, я смотрел вниз и говорил: "О, мне чертовски нравится эта песня. Да!" И так было весь вечер — я находился в предвкушении следующей песни и того, что будет дальше. Так что я получил удовольствие.
Я говорил с ребятами об одной вещи несколько месяцев назад: "Мужики, давайте постараемся просто наслаждаться моментом". И мы так и сделали — мы просто наслаждались моментом».
По поводу сет-листа для выступления Charlie сказал:
«На самом деле мы — Rex, я и Philip — созванивались и придумали сет-лист. И я помню, как сказал им: "Ребята, для вас этот материал родной. С моей точки зрения как фаната это те песни, которые, конечно же, должны быть исполнены". И, конечно же, они согласились с этим. Но потом мы захотели исполнить и некоторые более глубокие композиции. И они были рады этому. Мы даже говорили о том, чтобы добавить больше песен в сет-лист на следующий год. Так что все открыты для предложений. Я смотрю на это так: "Давайте попробуем исполнить каждый альбом. Давайте попробуем исполнить хотя бы по песне из каждого альбома".
Для этого этапа выступлений в Южной Америке мы оставим сет-лист как есть, но в следующем году, как я предполагаю, одну или две песни мы уберём и заменим их другими. Мы уже говорили об этом на днях.
Перед началом "Planet Caravan" транслируется видео, в котором есть небольшой фрагмент песни "Cemetery Gates", и это дань уважения Дайму и Винни. Дайм и Винни повсюду. Они на моей ударной установке. У Zakk'a есть патчи с ними. Их дух присутствует с нами.
Перед тем, как мы начали работу, Стерлинг Уинфилд, который был очень близок с Даймом и Винни, — он был звукоинженером последних трёх записей PANTERA — принёс мне пару старых перчаток Винни и один из старых напульсников Даррелла, которые он носил. Я надел напульсник и играл с ним на концерте. А перчатки я положил в карман. Так что в тот вечер они оба были со мной».
Что касается того, как он готовился к живым выступлениям PANTERA, Charlie рассказал:
«Когда я разговаривал с Philiip'ом в конце декабря [2021 года] об этом, в тот день я положил трубку и сразу же начал входить в режим PANTERA, чтобы всё продумать. Потому что я знал эти песни, но я не знал, как подойти к исполнению песен, как я буду это сделать. И единственное, что я хотел сделать, это сыграть всё как Винни. Когда фэны услышат это, когда кто-либо услышит это, я хотел, чтобы они могли закрыть глаза и представить, что это Винни».
Benante поведал, что он чувствовал по поводу своего личного выступления на Hell & Heaven:
«Я чувствовал себя превосходно. Была пара вещей, которые я собираюсь сыграть немного по-другому. Дело не столько в партиях, сколько в том, что мы все были немного на взводе: адреналин зашкаливал, и я хочу просто оттянуться под эти песни. Мы играем здесь [на Monterrey Metal Fest в Монтеррее, Мексика] сегодня вечером, и я думаю, что мне нужно немного расслабиться и успокоиться. Я имею в виду, это было первое выступление, так что этого следовало ожидать. Мы люди. Я не играю под клик-трек. Так что сегодня, думаю, я ещё немного расслаблюсь».
Чарли также рассказал о своей музыкальной связи с Rex'ом:
«Я не знал, как мы будем сочетаться и когда установим связь. Но я буду честен с вами: когда я поехал в Новый Орлеан в сентябре, там были только я, Rex и Philip. После первого дня у нас с Rex'ом установилась связь, и он сказал мне: "Чувак, когда я закрываю глаза, мне кажется, что там Винни". И мне стало так хорошо, когда он это сказал. И Филип сказал то же самое. Так что я был очень рад этому. Потому что, честно говоря, я сделал свою домашнюю работу. Мы говорим об этих крошечных нюансах — вещах, которые, возможно, люди не услышат, — я использую их, потому что для меня важно передать их так, как это сделал бы Винни».
Что касается барабанной установки для шоу PANTERA, Benante сказал:
«Это совершенно иная конфигурация, нежели та, на которой я играю с ANTHRAX. Я играю на установке, похожей на ту, на которой играл Винни, и так, как играл Винни. Я хотел играть на таком комплекте, потому что это давало мне больше возможностей. И я не могу добавить больше барабанов, потому что я хочу, чтобы оба тома были спереди — напольные томы — так что я придерживаюсь того, как он играл, и я хочу играть точно так же, как играл он, и чтобы это звучало точно так же. Вот такой у меня подход».
Charlie сказал, что он не понимает негативные комментарии, которые были направлены на него и других участников PANTERA за то, что они пытаются сохранить наследие группы:
«Это не было воссоединением. Как это может быть воссоединением без Винни и Дайма? Иногда люди присылают мне что-то, и я вижу кое-что в Интернете, и это так неуважительно по отношению к Дарреллу и Винни, да и к нам тоже. На это есть ответ: "Чувак, если ты не хочешь приходить, ты не обязан приходить".
Одно из первых, что я сказал Philip'у по телефону, было: "Для меня это больше эмоции, чем что-либо ещё". Это очень много значит для меня лично — выйти на сцену и представлять этих ребят, представлять имя PANTERA. И это всё, чего я когда-либо хотел бы для себя. Меня не волнует финансовое положение и тому подобное; для меня это просто необходимо. Я не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, исполнял эти песни».
Вспоминая свой первый разговор с Anselmo об участии в реформированном составе PANTERA, Charlie сказал:
«Я был очень взволнован и сказал: "Спасибо, что подумали обо мне". А они сказали: "Больше никого не было". И от этого мне стало очень хорошо. Потому что они знали о моих отношениях с Дарреллом и Винни. И я любил их, и я люблю этих двух парней так же сильно».
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