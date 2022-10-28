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Места для PANTERA уже не хватает



Запланированное выступление группы PANTERA на тринадцатое декабря в Сантьяго в зале на 5 400 человек было перенесено на день раньше на Movistar Arena, вместительность которой составляет 17 000. SEPULTURA будут выступать на разогреве, как и планировалось.





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