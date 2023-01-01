1 окт 2023



Музыканты PANTERA о первом концерте



Rex Brown (бас), Zakk Wylde (гитара) и Charlie Benante (барабаны) в интервью Rick'y Beato рассказали о первом за более чем 20 лет концерте PANTERA, который состоялся в прошлом декабре на Hell & Heaven Metal Fest.



Charlie сказал:



«Чувак, я был на грани нервного срыва. И было около 12 градусов, было холодно... И я помню, что в тот вечер принял две рюмки Black Tooth, просто чтобы успокоиться, потому что я очень волновался. И мы поднялись на сцену, началось вступление, зазвучала первая песня, и я подумал: "Вот это да, вот оно"».



Rex продолжил:



«Вот что я называю выстрелом, который услышали во всём мире. Это мгновение времени, и я помню его, потому что я почувствовал огромное облегчение. Потому что мы были в ангаре с этими двумя парнями в течение двух недель, готовили всё это к работе со светом и постановкой, по девять — десять часов в день играли песни».



Zakk добавил:



«Я вспоминаю забавную вещь, потому что не было никаких разогревающих шоу, мы не выступали в клубах. Так что первое выступление было перед сорокатысячной аудиторией или сколько там было... Это был адреналин, как на моём первом концерте с Ozzy [Osbourne'ом], когда мне было 20 лет, я выступал на арене. Так что для меня это было что-то вроде: "Вот это да, это просто безумие"».



Charlie подхватил:



«Это был первый раз, когда люди увидели всё это. А после этого вечера видео появится везде. Так что если мы облажаемся, то все будут говорить: "Я видел их. Ну такое себе было". И, как я уже сказал, у меня в голове пронеслась сотня мыслей: "Я не хочу играть так быстро. Я хочу поймать грув, как будто я катаюсь на доске для сёрфинга».



Rex в заключение сказал:



«Мы это сделали, и это принесло свои плоды. Это было здорово!»



Charlie подытожил:



«И вот после шоу я наконец-то смог выдохнуть».







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