Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 68
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 13
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
*Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов 11
*MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 68
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



1 окт 2023 : 		 Музыканты PANTERA о первом концерте

14 сен 2023 : 		 Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA

11 сен 2023 : 		 PANTERA в 4К

2 сен 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA

29 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

2 авг 2023 : 		 Дрон PANTERA

30 июл 2023 : 		 Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'

30 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»

28 июл 2023 : 		 Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA

28 июл 2023 : 		 PANTERA на Inkcarceration 2023

26 июл 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»
Показать далее
| - |

|||| 1 окт 2023

Музыканты PANTERA о первом концерте



zoom
Rex Brown (бас), Zakk Wylde (гитара) и Charlie Benante (барабаны) в интервью Rick'y Beato рассказали о первом за более чем 20 лет концерте PANTERA, который состоялся в прошлом декабре на Hell & Heaven Metal Fest.

Charlie сказал:

«Чувак, я был на грани нервного срыва. И было около 12 градусов, было холодно... И я помню, что в тот вечер принял две рюмки Black Tooth, просто чтобы успокоиться, потому что я очень волновался. И мы поднялись на сцену, началось вступление, зазвучала первая песня, и я подумал: "Вот это да, вот оно"».

Rex продолжил:

«Вот что я называю выстрелом, который услышали во всём мире. Это мгновение времени, и я помню его, потому что я почувствовал огромное облегчение. Потому что мы были в ангаре с этими двумя парнями в течение двух недель, готовили всё это к работе со светом и постановкой, по девять — десять часов в день играли песни».

Zakk добавил:

«Я вспоминаю забавную вещь, потому что не было никаких разогревающих шоу, мы не выступали в клубах. Так что первое выступление было перед сорокатысячной аудиторией или сколько там было... Это был адреналин, как на моём первом концерте с Ozzy [Osbourne'ом], когда мне было 20 лет, я выступал на арене. Так что для меня это было что-то вроде: "Вот это да, это просто безумие"».

Charlie подхватил:

«Это был первый раз, когда люди увидели всё это. А после этого вечера видео появится везде. Так что если мы облажаемся, то все будут говорить: "Я видел их. Ну такое себе было". И, как я уже сказал, у меня в голове пронеслась сотня мыслей: "Я не хочу играть так быстро. Я хочу поймать грув, как будто я катаюсь на доске для сёрфинга».

Rex в заключение сказал:

«Мы это сделали, и это принесло свои плоды. Это было здорово!»

Charlie подытожил:

«И вот после шоу я наконец-то смог выдохнуть».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 132

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом