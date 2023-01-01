26 июл 2023



Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA



C.J. Pierce недавно поговорил с "Brutally Delicious" podcast и отвечая на вопрос о том, какими были PANTERA, когда DROWNING POOL и PANTERA выступали на одной сцене 6 мая на Thunder Beach Motorcycle Rally в Панама-Сити, штат Флорида, сказал



«PANTERA была великолепна, чувак. Я знаю, что люди много чего говорили об этом. Rex и Phil, это воссоединение двух этих ребят. Снимаю шляпу перед PANTERA и тем, какой она была. Конечно, Дайм и Винни сыграли в этом большую роль [и были] закадычными друзьями. На самом деле, мы вместе гастролировали еще в ранние годы с DROWNING POOL. А с Zakk'ом я знаком целую вечность, и с Charlie я знаком целую вечность. Что может быть лучше? И я реально общался с Zakk'ом».











+1 -0



просмотров: 176

