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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Pantera

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10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023
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Видео с выступления PANTERA



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Видео с выступления PANTERA в 4К в Verti Music Hall, Берлин, Германия, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Yesterday Don't Mean Shit
10. Fucking Hostile
11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
12. Walk
13. Domination / Hollow
14. Cowboys From Hell
15. Use My Third Arm




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