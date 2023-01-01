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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 36
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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Pantera

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11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»

9 июл 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA

6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

19 июн 2023 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA

16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге

6 июн 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND

4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

2 июн 2023 : 		 Бокс-сет PANTERA летом

1 июн 2023 : 		 ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA

1 июн 2023 : 		 Вторая платина PANTERA

30 май 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA

22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»
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PANTERA в Италии



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Группа PANTERA опубликовала видео, рассказывающее как прошло выступление на фестивале The Return Of The Gods второго июля.

PANTERA Share Recap From Italy's The Return Of The Gods Festival - "What A Killer Way To End Our European Tour"; Video




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