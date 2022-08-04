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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 35
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 16
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*

Pantera

*



4 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»

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PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»



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PHILIP ANSELMO высказался на тему продолжения существования группы PANTERA в новом составе:

«Даймбэг и Винс всегда хотели, чтобы эта группа была легендарной, чтобы она была грандиозной, чтобы она была нашим пропуском к успеху, проще говоря. Я думаю, что Дайм и Винс — я прекрасно помню Дайма и Винса — хотели бы, чтобы наследие и имя PANTERA оставались неизменными и были у всех на слуху. Я знаю это наверняка. Абсолютно, чёрт возьми, безоговорочно, чувак. Это было бы их самой большой мечтой!»




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4 авг 2022
graillyc
Прежде чем хейтеры набегут со своими умными комментами, отмечу, что в оригинале Фил ни слова не говорит про сам тур. Только про то, что Дайм и Винс хотели, чтобы пантера у всех была на слуху.
Двусмысленное "были бы не против" — как обычно, выдумка переводчика кликбейта ради
4 авг 2022
gravitgroove
graillyc, она и так у все на слуху, и без предстоящего трибьют - шоу с оставшимися участниками некогда функционирующего коллектива.

Фил любит это сопливое смузи из пафоса и сентиментальности, по крайней мере последние 18 лет
4 авг 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
Тем не менее, один факт состоит в том, что сейчас Филу надо продавать и раскручивать грядущий тур. Придавать ему как бы "правильности" в глазах фанатов и широкой публики.
А другой факт состоит в том, что хотя мнение Дайма по этому вопросу по понятным причинам неизвестно, но Винни много лет подряд неоднократно высказывался категорически против любого реюнион-тура под именем Пантера.
И состоится он ровно после того, как Винни, "мешающий" всему мероприятию, отбыл на тот свет.
Как ни крути, но запашок от всего этого весьма неприятный...
Like!1
4 авг 2022
gravitgroove
Starbreaker, не только Винни но и бывшая женщина Дэррелла сначала куражилась, но потом уступила с правами на это мероприятие. Но в общем-то плевать. В любом случае, музыки новой не будет и быть не может под этой вывеской. На этих шоу нас не будет, а все остальное - на совести у тех, кто это решил замутить. Не понятно, во чтобы все вылилось, если бы Pantera продолжила существовать, Дайма не убили, и стали бы менять умершего от ушатонного алкоголем сердца Винни. В любом случае Pantera ушли на пике и относительно молодыми. Конец истории.
4 авг 2022
B
Brutan
Starbreaker, при всём уважении и сочувствии к личной трагедии Винни (у которого на глазах убили брата), запашок шел исклучительно с его стороны последние 18 лет
4 авг 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
Brutan, последние 18 лет Винни, несомненно, много и часто по делу и без песочил Ансельму.
Но как это меняет тот факт, что реюнион-тур Пантеры проходит, в буквальном смысле слова, на костях?)
4 авг 2022
B
Brutan
Starbreaker, никак, но если посмотреть с ракурса, что единственный кто мешал, уже не мешает, то смотрится уже не так мерзко, как описивают. Как ни крути от этого тура ни наследие группы не портится, ни песни не становятся хуже
4 авг 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
Brutan, странная какая-то логика. Если бы Винни был жив, это как раз не было бы так мерзко)
Ну задобрили его там скажем огромным чеком, окей, на старости лет мало кто устоит наследников обеспечить до пятого колена.
Но дело-то в том, что Винни был против, и как только он помер, за вычетом пандемии, буквально сразу же за год-два договорились с родственниками и вперед по кочкам)
Вот это-то как раз и мерзко, что мёртвые не могут уже возразить.
И было это не десять, и не двадцать лет назад, а против он был буквально и в год смерти даже, там какие-то интервью были, поскольку этот вопрос ему постоянно задавали.
4 авг 2022
o
olly71
Помню одно интервью Винни незадолго до смерти где тоже поднимался вопрос возрождения Пантеры на что он ответил * Брата нет а какая Пантера без брата ? Поэтому ни о каком возрождении не может быть и речи * И это при том что вообще не затронул тот вопрос что с Ансельмо они были в не самых тёплых отношения. Главное что нет Дайма
4 авг 2022
n
nabastak_
Если туром это ограничится, унылая затея (кроме бабла). А сбацали бы новый альбом , было б прикольно, даже если говно на выходе получится.

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