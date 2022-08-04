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PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»



PHILIP ANSELMO высказался на тему продолжения существования группы PANTERA в новом составе:



«Даймбэг и Винс всегда хотели, чтобы эта группа была легендарной, чтобы она была грандиозной, чтобы она была нашим пропуском к успеху, проще говоря. Я думаю, что Дайм и Винс — я прекрасно помню Дайма и Винса — хотели бы, чтобы наследие и имя PANTERA оставались неизменными и были у всех на слуху. Я знаю это наверняка. Абсолютно, чёрт возьми, безоговорочно, чувак. Это было бы их самой большой мечтой!»







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