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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 13
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Pantera

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8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

7 дек 2022 : 		 Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»

5 дек 2022 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA

5 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»

3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA

2 дек 2022 : 		 Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»

2 дек 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»

29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO

15 ноя 2022 : 		 ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA

11 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023

10 ноя 2022 : 		 KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023

9 ноя 2022 : 		 TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023

8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023

4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»

29 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023

28 окт 2022 : 		 Места для PANTERA уже не хватает

27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023
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PAUL STANLEY доволен новой PANTERA



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PAUL STANLEY отреагировал на первое шоу PANTERA:

«Рад видеть возвращение Phil'a, Rex'a и PANTERA, и они просто КЛАСС! Zakk и Charlie явно проделали домашнюю работу с любовью и преданностью. PANTERA выступали с нами много лет назад и были яростными и взрывными. Другие пытались, но НИКТО не мог стать ими. Дайм и Винни гордились бы ими. @Pantera».

THRILLED to see Phil, Rex and PANTERA back and KILLINвЂ™ it! Zakk and Charlie clearly did their homework with love and commitment. Pantera did shows with us years ago and were ferocious and explosive. Others tried but NOBODY could be them. Dime and Vinnie would be proud. @Panterapic.twitter.com/BwjH8xyWTp






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