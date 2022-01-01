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PAUL STANLEY доволен новой PANTERA



PAUL STANLEY отреагировал на первое шоу PANTERA:



«Рад видеть возвращение Phil'a, Rex'a и PANTERA, и они просто КЛАСС! Zakk и Charlie явно проделали домашнюю работу с любовью и преданностью. PANTERA выступали с нами много лет назад и были яростными и взрывными. Другие пытались, но НИКТО не мог стать ими. Дайм и Винни гордились бы ими. @Pantera».









pic.twitter.com/BwjH8xyWTp THRILLED to see Phil, Rex and PANTERA back and KILLINвЂ™ it! Zakk and Charlie clearly did their homework with love and commitment. Pantera did shows with us years ago and were ferocious and explosive. Others tried but NOBODY could be them. Dime and Vinnie would be proud. @Pantera





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