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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
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Pantera

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5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»

26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

19 янв 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»

17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К
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Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA



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Scott Ian в беседе с Vanyaland высказался насчет того, что Charlie Benante принимает участие в группе PANTERA:

«О, Боже... мы давно знали, что если это когда-нибудь случится, то он будет тем самым; его отношения с этими ребятами на протяжении десятилетий... Не было никого другого, кто мог бы занять это место — если подобное когда-нибудь должно было случиться — то именно он, безусловно, должен был стать тем самым пареньком, просто на основании его отношений с Дарреллом, Винни, а также Phil'ом и Rex'ом. Тот факт, что это стало реальностью, и он там, на сцене, отдает дань уважения Винни — это что-то с чем-то, это просто потрясающе. Я был рядом с ним во время шоу в Сантьяго и буквально стоял прямо за ним и видел все с "точки зрения Charlie" — было очень весело наблюдать за происходящим!»




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