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Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA



Scott Ian в беседе с Vanyaland высказался насчет того, что Charlie Benante принимает участие в группе PANTERA:



«О, Боже... мы давно знали, что если это когда-нибудь случится, то он будет тем самым; его отношения с этими ребятами на протяжении десятилетий... Не было никого другого, кто мог бы занять это место — если подобное когда-нибудь должно было случиться — то именно он, безусловно, должен был стать тем самым пареньком, просто на основании его отношений с Дарреллом, Винни, а также Phil'ом и Rex'ом. Тот факт, что это стало реальностью, и он там, на сцене, отдает дань уважения Винни — это что-то с чем-то, это просто потрясающе. Я был рядом с ним во время шоу в Сантьяго и буквально стоял прямо за ним и видел все с "точки зрения Charlie" — было очень весело наблюдать за происходящим!»







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