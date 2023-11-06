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Pantera

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6 ноя 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

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DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»



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В новом интервью IndiePower.com David Ellefson рассказал о своей позиции по поводу возвращения PANTERA:

«Я видел этих ребят этим летом в Европе, на Graspop Metal Meeting. И я рад за Phil'a и Rex'a, что у них появился второй шанс. Я получил его, когда вернулся в MEGADETH в 2010 году, чтобы сыграть на "Rust In Peace". И весь мир словно ликовал. Это был наш звёздный час — мы снова устроили праздник и выступили с "большой четвёркой" [концерты с METALLICA, SLAYER и ANTHRAX]. Так что приятно видеть, что эти парни могут сделать то же самое, возрождая наследие PANTERA прямо сейчас... И посмотрим, будет ли это навсегда или на какое-то время — неважно, они сами разберутся. Но пока что всё отлично. Пожалуй, никто никогда не думал, что когда-нибудь увидит PANTERA снова. И они великолепны. А то, что Charlie и Zakk принимают в этом участие, — я не могу представить себе двух других музыкантов, которые справились бы с этой задачей так, как они. Так что всё это здорово».




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6 ноя 2023
WahrandPhain
это не пантера, это люди, исполняющие песни группы пантера
Like!1
6 ноя 2023
T
Termofucker
WahrandPhain, согласен,без Эбботтов энергетика совсем не та.Побывать бы на одном из концертов году в '97.

просмотров: 411

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