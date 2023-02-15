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*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Pantera

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15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»

26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

19 янв 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»

17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA
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Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA



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Tom Hunting в интервью Audio Ink Radio ответил на вопрос, что он думает о реюнионе PANTERA:

«Я очень рад за Phil'a. И, конечно, все музыканты — настоящие тяжеловесы, и музыка будет звучать потрясающе. Я также испытываю некоторую ностальгию. Я счастлив, что Phil собирается выйти на сцену и снова исполнить эту музыку. Но я видел их в 1994-м году с WHITE ZOMBIE — кажется, это был 1994 год? — и это было как раз тогда, когда они были той командой, на которую стоит посмотреть вживую. Они были потрясающими в тот вечер. WHITE ZOMBIE были потрясающими в тот вечер. Но я думаю, что фанаты сойдут с ума, они будут вне себя. Мы [EXODUS] играем с ними на фестивале Hellfest во Франции в середине июня. И я тоже с нетерпением жду этого выступления. Это будет потрясающе!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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15 фев 2023
s
satanson
Ансельмо бы лучше тогда уж Necrophagia возродил! Пантера отстой

просмотров: 186

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