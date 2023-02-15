сегодня



Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA



Tom Hunting в интервью Audio Ink Radio ответил на вопрос, что он думает о реюнионе PANTERA:



«Я очень рад за Phil'a. И, конечно, все музыканты — настоящие тяжеловесы, и музыка будет звучать потрясающе. Я также испытываю некоторую ностальгию. Я счастлив, что Phil собирается выйти на сцену и снова исполнить эту музыку. Но я видел их в 1994-м году с WHITE ZOMBIE — кажется, это был 1994 год? — и это было как раз тогда, когда они были той командой, на которую стоит посмотреть вживую. Они были потрясающими в тот вечер. WHITE ZOMBIE были потрясающими в тот вечер. Но я думаю, что фанаты сойдут с ума, они будут вне себя. Мы [EXODUS] играем с ними на фестивале Hellfest во Франции в середине июня. И я тоже с нетерпением жду этого выступления. Это будет потрясающе!»







+1 -1



( 1 ) просмотров: 186

