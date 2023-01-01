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Pantera

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MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»



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Вокалистка KITTIE Morgan Lander в интервью Audio Ink Radio вставила свои пару центов в вопрос о возвращении на сцену PANTERA:

«Прежде всего, да, я большая поклонница PANTERA. Я являюсь их поклонником уже долгое время. Мы выступали с ними в рамках Ozzfest в 2000 году, так что мне довелось довольно часто видеть PANTERA вживую. К сожалению, я считаю, что была слишком молода для PANTERA начала 90-х, но мне довелось увидеть их на Ozzfest и на нескольких концертах "Reinventing The Steel". И я на самом деле видела... Я стояла за кулисами на их последнем концерте в Японии, на фестивале "Beast Feast". Вот и вся моя история о PANTERA».

Что касается нового состава PANTERA, она сказала:

«Когда я узнала об этом, я не... не знаю... я не была в восторге от этого. Мне кажется, это странно, потому что я чувствую, что сердцем и душой этой группы были братья Эббот. И все в их игре... Не то чтобы я могла сравнить себя с кем-то из них, но я понимаю, каково это — иметь брата или сестру в группе, вы играете вместе так долго, что это, вроде как, соединяет вас на ином уровне. Когда они играли, у них была некая чванливость, и они были связаны друг с другом на каком-то ином уровне. И это как раз приходит со временем, практикой и всеми прочими моментами, но главное тут связь между братом и сестрой. И я знаю, что они были очень близки.

Я была очень рада увидеть все это. Мы играли на самом первом концерте, когда они собирались воссоединиться, на фестивале Hell & Heaven в Мексике [в декабре прошлого года], но мы не смогли попасть на площадку вовремя, чтобы увидеть шоу, так что я не смогла увидеть это своими глазами, но я была очень рада самому обстоятельству.

Это так странно. Мне кажется, что душа группы ушла. Но есть много людей, которые так и не увидели PANTERA, и я уверена, что шоу великолепны, а со временем они станут еще лучше. В этом году у них много концертов. Я совершенно точно хочу увидеть их сет, увидеть, как они играют, даже если это будет просто ради того, чтобы услышать некоторые из моих любимых песен. Но я не отношу себя к команде Phil и Rex или к команде Дайма и Винни. С точки зрения фанатов, это здорово — иметь возможность снова увидеть и услышать эти песни вживую. И есть много людей, которые не смогли увидеть их, так что если они в восторге, то это здорово. Но я непременно приду на концерт... Я знаю, что они будут выступать здесь [в Онтарио, Канада] в конце года. Я определенно хочу попасть на них, когда будет возможность. Прикольно, ведь они дают столько фестивальных выступлений, и есть новый фестиваль, на котором они будут играть, на котором мы, возможно, тоже окажемся. Так что посмотрим.

До того, как Винни ушел из жизни, я видел, как многие люди говорили: "О, ну, единственным человеком, который мог бы заменить Дайма, был бы Zakk Wylde". Как человек, который был очень близок к нему, который был его другом, а также невероятным гитаристом, его кандидатура всегда оправдывала себя. И я постоянно замечала, что люди говорят об этом годами. Так что я могу понять, почему люди будут в восторге, но в то же время будут чувствовать себя немного странно. Но если люди хотят их увидеть, то пусть так и будет. В том числе и я — я непременно хочу на это посмотреть!»




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