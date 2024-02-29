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Pantera

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ZAKK WYLDE сравнил PANTERA с LED ZEPPELIN



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В новом интервью для Loudwire Nights Zakk Wylde рассказал о своём участии в новой версии PANTERA:

«Все в этом лагере — замечательные люди. Это безумие, потому что мы знаем друг друга годами. Мы знаем друг друга очень долго, в том числе людей из команды, ещё с тех пор, когда я начинал с Ozzy. Так что это отличное времяпрепровождение. И, конечно же, каждый вечер чествовать [покойных участников PANTERA] Винни [Пола Эббота] и Дима ["Даймбэга" Даррелла Эббота] — это просто потрясающе.

Самое прекрасное в музыке то, что у всех есть связь с этой музыкой, с исполнителями, которых мы любим, будь то LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH, THE ALLMAN BROTHERS или Элтон Джон, PANTERA или кто бы то ни было. Это самая главная составляющая в музыке. Когда ты слышишь что-то из этого, ты переносишься в свои 13–14 лет, в те места, где ты был и что ты делал, когда звучала эта музыка. Так что для многих людей это удивительно, потому что Phil почти каждый вечер спрашивает: "Сколько людей видели PANTERA в те времена?" И в зале поклонники откликаются. А потом он спрашивает: "А сколько людей впервые видят PANTERA?" Это умопомрачительно. Я бы сказал, что соотношение практически 60 на 40 или 70 на 30 иногда, и тут поневоле задумываешься: "Вот это да. Это удивительно".

У меня никогда не было возможности увидеть LED ZEPPELIN в прежние времена... Когда я пошёл на выступление [Jimmy] Page'a и [Robert'a] Plant'a с оркестром, это было просто ошеломительно, потому что у меня не было возможности увидеть их раньше. Я прочувствовал всю мощь их музыки, увидеть их вживую было просто умопомрачительно... Я видел их на арене Брендана Бирна [в Ист-Рутерфорде, Нью-Джерси, в апреле 1995 года], когда мы работали над альбомом [Ozzy 1995 года] "Ozzmosis". Я купил билеты, и мы пошли на концерт в тот вечер, и это было потрясающе, потому что у меня никогда не было возможности увидеть их раньше. Так что это практически то же самое, потому что я знаю, что у меня были мурашки по коже, когда я смотрел выступление. Так что это прекрасно».

Zakk'a также спросили, готов ли он работать над новым материалом с PANTERA. Он ответил:

«Нет, я так не думаю. Когда Фил говорит об этом, и все молодые ребята кричат, когда включают свет в зале и все поднимают кулаки вверх, потому что это первый раз, когда они видят PANTERA вживую, я смотрю на Винни и Дайма, как будто они находятся сбоку от сцены, и думаю: "Смотрите, что вы, создали, ребята". Так что это круто. Это действительно так. Но нет, я не думаю, что мы будем что-то записывать как PANTERA. Если бы Eric Clapton играл с барабанщиком Митчем Митчеллом и басистом Ноэлем Реддингом, чествуя Джими Хендрикса, они бы не стали записывать альбом и выпускать его как THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE с Эриком Клэптоном. [Смеётся]. Я не думаю ни о чём подобном. Уж если мы и будем что-то делать, то только под другим названием. Как Jimmy Page если бы он играл с Paul'ом Rogers'ом, то это была бы THE FIRM; они же не выходят на сцену как LED ZEPPELIN».




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29 фев 2024
WahrandPhain
>Но нет, я не думаю, что мы будем что-то записывать как PANTERA.

раз уже это обсуждается - значит будет сделано

просмотров: 270

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