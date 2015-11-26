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Переиздание PANTERA выйдет осенью



PANTERA выпустят юбилейную версию альбома "Reinventing The Steel" восемнадцатого сентября. Этот факт подтвердил Rex Brown в интервью "Debatable". По его словам, альбом прошел ремастеринг и пересведение и будет доступен с бонус-материалом того времени как на CD и в цифровом варианте, так и в виде тройного винила.



















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