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Pantera

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28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку

23 мар 2020 : 		 PANTERA планируют переиздание

3 мар 2020 : 		 REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»

3 фев 2020 : 		 Дети исполняют песню PANTERA

30 янв 2020 : 		 PANTERA набрали миллиард прослушиваний

17 дек 2019 : 		 Клуб, где убили Даймбэга Даррелла, выставлен на продажу

2 дек 2019 : 		 JASON MOMOA исполняет PANTERA

29 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA

24 сен 2019 : 		 PHILIP ANSELMO о возможном реюнионе PANTERA

4 июн 2019 : 		 Репортаж с могилы Винни Пола

26 мар 2019 : 		 Имя в виде логотипа PANTERA

26 янв 2019 : 		 DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA

22 дек 2018 : 		 KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA

19 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола

10 окт 2018 : 		 PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA

28 авг 2018 : 		 Официальная причина смерти Винни Пола

15 авг 2018 : 		 Визит на могилу музыкантов PANTERA

17 июл 2018 : 		 DISTURBED исполнили песню PANTERA

8 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
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|||| сегодня

Переиздание PANTERA выйдет осенью



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PANTERA выпустят юбилейную версию альбома "Reinventing The Steel" восемнадцатого сентября. Этот факт подтвердил Rex Brown в интервью "Debatable". По его словам, альбом прошел ремастеринг и пересведение и будет доступен с бонус-материалом того времени как на CD и в цифровом варианте, так и в виде тройного винила.

PANTERA: 20th-Anniversary Edition Of 'Reinventing The Steel' To Arrive In September








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