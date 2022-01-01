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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
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Pantera

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|||| 17 окт 2022

VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»



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Vinny Appice прокомментировал новость о мировом турне под вывеской PANTERA.

Appice, который ранее играл с Rex'ом Brown'ом в группе KILL DEVIL HILL, высказал своё мнение о возвращении PANTERA в интервью Rocking With Jam Man:

«Я думаю, это здорово. Я всегда думал, ещё много лет назад, когда Даймбэг ушёл из жизни, почему бы им не найти идеального гитариста, которым, к примеру, является Zakk Wylde. Но тогда Винни, брат Дайма, был ещё жив и играл на барабанах. И я всегда думал, что они должны взять Zakk'a и выступать с ним. Но прошло уже много времени, Винни тоже умер. А Charlie на барабанах, пожалуй, идеально им подходит. Он именно тот барабанщик, который им нужен. Так что, похоже, это будет захватывающе».

На вопрос о том, предлагал ли он свои услуги участникам PANTERA, Vinny ответил:

«Я? Я не играю такой материал. То есть я могу это сыграть, но я не использую двойные бочки. Я тяжёлый барабанщик, тяжёлый музыкант, я исполняю хэви-металл, но это другой тип музыки. Если бы они попросили, я бы попробовал. Но не думаю, что я бы подошёл им».




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