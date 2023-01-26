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*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 52
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
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Pantera

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26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

19 янв 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»

17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»
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|||| сегодня

PANTERA отменили и в Австрии



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Организаторы выступления группы PANTERA в Вене, Barracuda Music and Mind Over Matter Music объявили об отмене концертов. Причину угадать не сложно:

«Возврат билетов по месту покупки, спасибо за понимание».



@Pantera looking forward рџЋ¶рџ–¤ #Vienna рџ‡¦рџ‡№ pic.twitter.com/9hfPpqJd3s






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26 янв 2023
WahrandPhain
Ну наконец-то хорошие новости) минусуйте, визжите сучки, подтвердите что я прав.
Ваши минусы лучше лайков для меня)
  Dislike!1
26 янв 2023
V
Vareg
WahrandPhain, уже завернулся в радужный флаг и обнял своего жёлто-блакитного бойфренда, отмечая эту новость?)
  Dislike!1
26 янв 2023
WahrandPhain
Vareg, мимо, васечка. Свою позицию о филе и пантере я уже полностью изложил в новости про Германию, иди чекай. Я уважаю людей которые вывозят за свои взгляды и поступки, пусть и ценой имени и карьеры, а не извиняются и несут последствия.
26 янв 2023
balamut75
Гыыы,по прибалтике реальные старые-пердуны нацисты ходят каждый год на демонстрации,в незалежной вообще факельные шествия нацистов а они докалупались до Фила за поступок шестилетней давности.Странно выглядит тормознутость в 6 лет что бы начать запрещать концерты пантере,это наводит на некие мысли,ну и сама реакция на зигу Фила но молчаливо одобрять прибалтийский и киевский нацизм а многие страны даже это поощряют.
Like!5  Dislike!3
26 янв 2023
R
Rutger
Пора Бенанте возвращаться в бедный, но пока не отмененный Антракс

просмотров: 576

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