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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
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Pantera

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Группа PANTERA думает о концертнике



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Барабанщик PANTERA Charlie Benante в интервью The Vinyl Guide Podcast ответил, что для него значит участие в этой группе:

«Для меня выступление PANTERA - это нечто особенное. Я думаю, это одна из тех возможностей: а) почтить память своих друзей, б) сыграть песни, которые ты любишь, и в) дать публике шанс услышать эти песни в этом окружении, причем тем, кто никогда не видел PANTERA раньше. И да, я знаю, что это не оригинальная PANTERA. Надо быть чертовым идиотом, чтобы не понимать этого. Эта версия PANTERA, конечно же, с Zakk'ом и мной, но мы остаемся верны тому, какими были участники группы».

На вопрос о том, обсуждал ли Винни когда-нибудь о возможности выступать как PANTERA или исполнять эти песни снова, пока он еще жив, Charlie ответил:

«У меня никогда не было с ним полноценного разговора на эту тему, потому что это никогда не всплывало в разговорах. Когда мы были вместе, мы говорили о разных вещах — о том, что никогда больше не реформируем группу. И на этом все. Его брата с нами уже не было. Так что я не знаю. Я слышал, что в какой-то момент Винни был готов возобновить работу, но я не знаю, было ли это на самом деле или нет. И на этом все».

Что касается возможности того, что новый состав PANTERA выпустит концертную запись с нынешнего тура, он ответил:

«Да. Мы говорили об этом. Посмотрим. Мы много записываем, и, возможно, придется потратить на это время и посмотреть, какие шоу будут хорошими, либо взять песню с того или иного концерта и скомпилировать их для концертной записи. Я бы с удовольствием такое выпустил!»




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19 мар 2024
gravitgroove
Во, это правильное решение! Просто что бы народ мог сравнить насколько "101 proof" круче. С другой стороны - без Hard Line / sunker cheek что-то, что другое - как "новый год без водчилы" в ролике про "жареный апельсин и шоколатье".

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