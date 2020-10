Фрагмент переиздания PANTERA

сегодня



Тридцатого октября состоится выпуск юбилейной версии последнего студийного альбома PANTERA "Reinventing The Steel", получившей название "Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition" и доступной на тройном диске с массой бонус-материалов. Ремастеринг альбома проводил Terry Date, а результаты его работы ("Revolution Is My Name", "Death Rattle", "We'll Grind That Axe For A Long Time") можно услышать прямо сейчас. Кроме того, альбом будет выпущен в виде двойного винила (новый микс на одном и восемь бонусов на втором серебряном винилах) тиражом в пять тысяч копий восьмого января. Ремастированная версия "Immortally Insane" доступна для прослушивания ниже.



Disc One: New Terry Date Mix



01. Hellbound



02. Goddamn Electric



03. Yesterday Don't Mean Shit



04. You've Got To Belong To It



05. Revolution Is My Name



06. Death Rattle



07. We'll Grind That Axe for a Long Time



08. Uplift



09. It Makes Them Disappear



10. I'll Cast a Shadow



Disc Two: Original Album Remastered



01. Hellbound



02. Goddamn Electric



03. Yesterday Don't Mean Shit



04. You've Got To Belong To It



05. Revolution Is My Name



06. Death Rattle



07. We'll Grind That Axe for a Long Time



08. Uplift



09. It Makes Them Disappear



10. I'll Cast a Shadow



Bonus Tracks



11. Goddamn Electric – Radio Mix



12. Revolution Is My Name – Radio Edit



13. I'll Cast A Shadow – Radio Edit



14. Goddamn Electric – Radio Edit



Disc Three: Bonus Tracks



Non-Album Tracks & Covers



01. Avoid The Light



02. Immortally Insane



03. Cat Scratch Fever



04. Hole in the Sky



05. Electric Funeral



Instrumental Rough Mixes



06. Hellbound *



07. Goddamn Electric *



08. Yesterday Don't Mean Shit *



09. You've Got To Belong To It *



10. Revolution Is My Name *



11. Death Rattle *



12. We'll Grind That Axe for a Long Time *



13. Uplift *



14. It Makes Them Disappear *



15. I'll Cast a Shadow *



"Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition" 2LP track listing:



LP One: New Terry Date Mix



Side One



01. Hellbound



02. Goddamn Electric



03. Yesterday Don't Mean Shit



04. You've Got To Belong To It



05. Revolution Is My Name



Side Two



01. Death Rattle



02. We'll Grind That Axe for a Long Time



03. Uplift



04. It Makes Them Disappear



05. I'll Cast a Shadow



LP Two: Bonus Tracks



Side One



01. Avoid the Light



02. Immortally Insane



03. Cat Scratch Fever



04. Hole In The Sky



Side Two



01. Electric Funeral



02. Goddamn Electric – Radio Mix



03. Revolution Is My Name – Radio Edit



04. I'll Cast a Shadow – Radio Edit



* previously unreleased















































