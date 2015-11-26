сегодня



KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA



24 января в Observatory OC (3503 S. Harbor Blvd) состоится очередной трибьют-концерт гитаристу PANTERA "Dimebash", на котором выступят KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY и другие.















+0 -0









просмотров: 137

