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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 66
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 41
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
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Pantera

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22 дек 2018 : 		 KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA

19 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола

10 окт 2018 : 		 PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA

28 авг 2018 : 		 Официальная причина смерти Винни Пола

15 авг 2018 : 		 Визит на могилу музыкантов PANTERA

17 июл 2018 : 		 DISTURBED исполнили песню PANTERA

8 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле

6 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле

5 июл 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM о Винни Поле

5 июл 2018 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о Винни Поле

5 июл 2018 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Я умолял Винни не возрождать PANTERA»

4 июл 2018 : 		 Вокалист SHINEDOWN о Винни Поле

4 июл 2018 : 		 GREG PRATO вспоминает Винни Пола

4 июл 2018 : 		 Барабанщик ALICE IN CHAINS о Винни Поле

2 июл 2018 : 		 Репортаж о "Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"

2 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO сказал пару слов о Винни Поле

2 июл 2018 : 		 Первые фотографии с могилы Винни Пола

30 июн 2018 : 		 Поминки по Винни Полу пройдут первого июля

30 июн 2018 : 		 Винни Пол будет похоронен в гробу KISS

28 июн 2018 : 		 Смерть Винни Пола не считается подозрительной

27 июн 2018 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о Винни Поле

27 июн 2018 : 		 Музыканты MEGADETH вспоминают Винни Пола

26 июн 2018 : 		 Вокалист STAIND почтил память Винни Пола

25 июн 2018 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Винни Пола

25 июн 2018 : 		 Винни Пол хотел слышать дебют GUNS N' ROSES на своих похоранах

25 июн 2018 : 		 Барабанщик ANTHRAX о Винни Поле
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KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA



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24 января в Observatory OC (3503 S. Harbor Blvd) состоится очередной трибьют-концерт гитаристу PANTERA "Dimebash", на котором выступят KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY и другие.



'Dimebash' Tribute To Late PANTERA Guitarist To Feature Performances By KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY




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