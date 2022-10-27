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DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023



DAVID ELLEFSON в рамках недавнего интервью для "The Chuck Shute Podcast" ответил на вопрос, что он думает про PANTERA 2023:



«Я только что отыграл с KINGS OF THRASH. Мы исполняли ранние песни MEGADETH, которые люди не слышали много лет и, возможно, никогда больше не услышат, если кто-то вроде нас не сыграет их. Люди любят их. Они им нравятся. В составе группы есть несколько оригинальных участников, так что им это нравится.



Послушайте, невозможно заменить Дайма и Винни. То есть, с одной стороны, PANTERA как PANTERA, с братьями — это уже в прошлом, это уже никогда не повторится. Этого просто не может быть.



Charlie — один из лучших в этом деле, он отличный чувак. Он не высовывается, держит рот на замке. Он человек на задании. Я не могу сказать ничего плохого об этом парне. И я полагаю, что Zakk — этот вариант можно было предсказать. У Даймбэга нет наследника престола, если можно так назвать, потому что это его собственный трон, но если и был кто-то, кто мог бы сделать это достойно, то это был бы именно Zakk. И я уверен, что это своего рода знак одобрения от всех.



Послушайте, люди хотят услышать песни. В конце концов они хотят услышать эти песни. И их голос всё ещё с нами. Rex — оригинальный участник, так что... Почему бы и нет? Попробуйте. [Смеётся]».







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