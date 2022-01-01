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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
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Pantera

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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023



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Zoltan Bathory в рамках интервью радиостанции WRIF ответил на вопрос, что он думает о туре PANTERA в 2023 году:

«Дело вот в чём: если подумать, это будет кавер-группа PANTERA — даже несмотря на то, что в ней участвуют предыдущие участники PANTERA. Фанаты хотели бы это послушать, иначе ничего бы не произошло.

PANTERA оказали на меня огромное влияние. И я бы пошёл на концерт и посмотрел на них. Очевидно, что это отчасти расколет публику, потому что некоторые люди говорят: "Это кощунство, потому что братьев больше нет". И в то же время люди хотят слушать эту музыку.

Посмотрите на это с другой стороны: это дань уважения. Это дань уважения той музыке. Это уважение к группе, которая была очень влиятельной для очень многих людей. Если подходить с этой точки зрения, то да, это правильные ребята. Кто ещё может играть на гитаре, например?

Так что я не знаю. У меня нет определённого мнения на этот счёт.

Я всегда, когда речь заходит о таких вещах, думаю: а хотят ли люди, хотят ли фанаты это услышать? И это будет ответом. Если поклонники PANTERA скажут: "Это святотатство, поэтому мы не пойдём и не будем это слушать", что ж, вот вам и ответ. Если фанаты PANTERA скажут: "Мы очень хотим это увидеть, потому что мы любим эту группу. И это единственный способ, это единственный шанс, это оставшиеся в живых представители группы, это единственный способ ещё раз испытать подобное", вот вам и ответ.

В этом вся суть музыкальной индустрии — фанаты решают всё. Так что всё всегда зависит от людей. Выберите любого артиста, и любой может ненавидеть любого артиста, который чрезвычайно успешен. Вы можете кидаться дерьмом. Возьмите кого угодно — хотя бы Джастина Бибера. Этот парень в первую очередь очень талантлив, и люди его любят.

Поэтому кто вы такие, кто вы такие, чтобы препятствовать происходящему? Если люди хотят этого, люди любят артиста, то кто ты такой, чтобы препятствовать этому или критиковать это или говорить: "Этого не должно быть". Это так же нелепо, как если вы скажете: "Эй, я не люблю помидоры, поэтому я думаю, что все фермеры, выращивающие помидоры, должны уйти из бизнеса". Что? Это так нелепо!»




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