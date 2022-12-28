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Pantera

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28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

7 дек 2022 : 		 Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»

5 дек 2022 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA

5 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»

3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA
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Видео полного выступления PANTERA



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Видео полного выступления PANTERA, которое состоялось с единственным оригинальным участником в рамках Knotfest Brasil, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. 5 Minutes Alone
07. This Love
08. Yesterday Don't Mean Shit
09. Fucking Hostile
10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
11. Walk
12. Domination / Hollow
13. Cowboys From Hell




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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28 дек 2022
WahrandPhain
с единственным оригинальным участником

филипок не оригинальный участник. на сцене оригинальных участников - 0.
Like!2
28 дек 2022
Svarg_1349
WahrandPhain, вообще похую. Нет Фила, нет Пантеры.
  Dislike!2
28 дек 2022
Red One
Svarg_1349, да, для быдла - вокалист всегда главный в группе
28 дек 2022
Lord Iscariah
Заебали эти камрипы. Когда уже хоть какая-то проф. съемка будет?
28 дек 2022
Red One
Lord Iscariah, у Ансельмо с Нелегалами много проф съемок с сетом PANTERA, их можно смотреть с тем же успехом, больше Pantera от её вывески всё равно не стало
Like!1
28 дек 2022
Lord Iscariah
Red One, это я видел и они не очень. Тут в Пантере Филя очень даже круто поет судя по тем записям что есть и хотелось бы оценить в более приятном звуке это дело, да и просто посмотреть на группу как сейчас выступает с хорошей картинкой.

просмотров: 569

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