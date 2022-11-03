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*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
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Pantera

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ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»



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ROB HALFORD в рамках недавней беседы коснулся темы PANTERA 2023:

«Я разместил в своём аккаунте в фотографию, на которой мы с Phil'ом на фестивале Copenhell [в Дании] в июне, когда [JUDAS PRIEST и DOWN] были там. И он говорит: "Привет". Я такой: "Что?" Он: "У меня есть кое-какой секрет". А я в ответ: "Давай, расскажи мне. Выкладывай, что там у тебя, Phil". Он говорит: "PANTERA". И я такой: "Слава Богу за это". Слава Богу за это, потому что эта группа так много значит для нас. И то, что команда получила подтверждение от Zakk'а и Charlie'а, для меня это и есть завершённость. И Charlie, и Zakk любят PANTERA так же сильно, как и все мы, поклонники группы.

Как бы мы ни любили и ни скучали по Дайму и Винни, эти парни просто отымеют вас прямо в мозг, я уверен в этом на 146 %. Так что мы должны просто наслаждаться моментом и лелеять его. Я надеюсь, что они проедут с концертами по всему миру, потому что существуют миллионы и миллионы поклонников PANTERA, которые не могут этого дождаться. Как я. Я буду там, когда PANTERA и JUDAS PRIEST выступят на одной сцене на фестивале Hell & Heaven Metal Fest в декабре, — я буду там, сбоку от сцены. Я буду там и буду наблюдать за всем этим действом. И это будет замечательно. Phil по-прежнему очень любит эту группу, как и Rex. И я знаю, что он скучает по Дайму и Винни, как и Rex, каждый день их жизни, как и все мы. Так что всё это просто сенсационно. Я уверен, что это нужно сделать, потому что это способно исцелить.

Я читал некоторые из комментариев: "Они копаются в прошлом". Нет, это не так. Они оказывают огромную услугу всем нам, поклонникам PANTERA, и несут невероятное исцеление в мир. И чтобы привлечь новых поклонников PANTERA. На шоу в Южной Америке будут люди, которые, возможно, слышали об упомянутой группе PANTERA, но потом они станут свидетелями этого штурма и сразу же пойдут и купят любой альбом PANTERA, футболку, винил — что угодно.

Это прекрасно. Мы должны сохранить металл живым, любыми способами. И то, что он возвращается к нам таким образом, будет настоящей сенсацией!»




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3 ноя 2022
Corpsegrinder04
Ну хоть не в жопу, и на том спасибо.
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просмотров: 279

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