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PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA



PEPPER KEENAN в интервью "BREWtally Speaking" вставил свои пару центов на тему реюниона PANTERA:



«Я знаю команду PANTERA, я знаю всех как свои пять пальцев. И Phil поёт в DOWN. Если подходить с эгоистической точки зрения, может ли это отодвинуть DOWN на второй план на год или два? Конечно. Им нужно снять с себя ответственность и сделать это? Да. Должны ли это услышать подростки? Да.



Это же просто невероятно. С ними работает Grady [Champion], техник Даррелла. Также с ними работает Sonny [Satterfield], их [оригинальный] осветитель. Это должно стать очень душевным событием.



Они очень много работали над проектом. И все эти ребята заслужили успех.



Мне всё равно, что кто скажет — мне до лампочки, — но я знаю, что внутри себя им нужно закрыть эту историю. И они собираются это сделать. И это будет здорово.



Людям нужно услышать этот балаган, чувак. Я считаю, что у них хороший состав, и что всё получится. И все они пашут на полную катушку. Это факт!»







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