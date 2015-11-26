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Pantera

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Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?



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Бывший вокалист PANTERA Terrence Lee "Terry" Glaze выразил надежду на то, что материал, в записи которого он принимал участие, будет должным образом переиздан:

«Было бы здорово разделить эту музыку со всем миром. Думаю, всем было бы интересно это услышать, особенно игру Даррелла. С потерей братьев, полагаю, всё теперь в руках их отца и Rex'a. У меня нет никаких мастер-лент, а с уходом Винса... Было бы здорово для фанатов, и я хотел бы быть частью этого, но по состоянию на текущий момент я не говорил ни с Jerry Abbot'ом, ни с Rex'ом на этот счёт».

По словам Glaze'a, самым интересным вариантом было бы издание бокс-сета из трёх первых альбомов и первого диска с Phil'ом — "Power Metal".



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