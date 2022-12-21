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Видео с выступления PANTERA



Видео с выступления PANTERA с единственным оригинальным членом, которое состоялось 18 декабря в рамках Knotfest Brasil, доступно для просмотра ниже:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. 5 Minutes Alone

07. This Love

08. Yesterday Don't Mean Shit

09. Fucking Hostile

10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

11. Walk

12. Domination / Hollow

13. Cowboys From Hell











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