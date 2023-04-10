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*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 28
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*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Pantera

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VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»



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Vinny Appice снова высказался по поводу мирового турне под вывеской PANTERA.

Эппис, который ранее играл с Брауном в группе KILL DEVIL HILL, высказал своё мнение о возвращении PANTERA в интервью TotalRock:

«Я всегда думал, даже когда Винни был жив, — а он был хорошим другом, покойся с миром — так вот, я думал: "Почему бы им не взять Zakk'a в группу, чтобы исполнять этот материал на концертах?" Потому что это классика. Люди любят эту музыку, люди любят её слушать. Так что я рад, что они занимаются этим. Они выжидали, а могли бы сделать это раньше. Но я думаю, что это здорово.

Я люблю Rex'a. Rex — прекрасный, крутой басист. Он разнёс больше усилителей, чем я когда-либо видел в своей жизни. Он подключал их на репетициях и выводил из строя. Он говорил: "Ничего не говори. Давай убираться отсюда"».




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10 апр 2023
o
olly71
раньше не могли потому что был жив Винни он бы эту свору обоссал и выгнал бы за дверь потому как всем была известна его чёткая позиция по возрождению Пантеры и отношению к Ансельме.
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