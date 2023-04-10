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VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»



Vinny Appice снова высказался по поводу мирового турне под вывеской PANTERA.



Эппис, который ранее играл с Брауном в группе KILL DEVIL HILL, высказал своё мнение о возвращении PANTERA в интервью TotalRock:



«Я всегда думал, даже когда Винни был жив, — а он был хорошим другом, покойся с миром — так вот, я думал: "Почему бы им не взять Zakk'a в группу, чтобы исполнять этот материал на концертах?" Потому что это классика. Люди любят эту музыку, люди любят её слушать. Так что я рад, что они занимаются этим. Они выжидали, а могли бы сделать это раньше. Но я думаю, что это здорово.



Я люблю Rex'a. Rex — прекрасный, крутой басист. Он разнёс больше усилителей, чем я когда-либо видел в своей жизни. Он подключал их на репетициях и выводил из строя. Он говорил: "Ничего не говори. Давай убираться отсюда"».







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