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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
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Pantera

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Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»



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Frank Bello ответил на вопрос, что он думает относительно возобновления туровой активности группы PANTERA:

«Послушайте, в своё время мы много гастролировали с PANTERA. Мы были семьёй. Вы должны понять, ANTHRAX и PANTERA были очень большой семьёй. Дайм играл на нескольких наших пластинках. Мы были очень, очень близки с этими ребятами, так что у Charlie тоже были очень близкие отношения с Даймом — и с Винни. И мы все это любили — мы все любили.

Они взяли правильного парня. Если есть хоть один парень на ударных, который будет играть на них так, как надо, так, как должно быть, — и я думаю, Винни тоже так бы сказал; упокой его душу, то это Charlie... Мы были очень, очень близки с этими ребятами. Это будет ситуация, когда ещё один член семьи присоединится к ним и отдаст дань уважения этим ребятам.

Что касается меня, то я как фанат PANTERA в восторге от этого! Я считаю что Zakk потрясающий. Мы говорим об этом каждый день. Мы близки с Zakk'ом. Мы знаем его уже много лет. Так что это отличное событие.

Я думаю, это просто чествование PANTERA. Я буду первым в очереди за билетом. Я в восторге от всего этого. Я думаю, это отличный трибьют. Кроме того, для людей, которые не видели PANTERA, эти ребята сделают правильную попытку представить PANTERA. Если это и должно быть сделано, то это правильный путь. Я бы хотел увидеть это только потому, что всё будет сделано грамотно и с уважением, и будет потрясающе. И ради собственного эгоизма — я всю жизнь джемовал с Charlie Benante, он мой родственник. Здорово, что большая группа людей увидит, насколько он действительно замечательный барабанщик. Я думаю, люди увидят это и станут свидетелями того, о чём мы давно знаем. Это будет замечательно. Это дань уважения. Я с нетерпением жду этого. Я фанат PANTERA!»




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