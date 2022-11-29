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*Новое видео METALLICA 67
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Pantera

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29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO

15 ноя 2022 : 		 ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA

11 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023

10 ноя 2022 : 		 KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023

9 ноя 2022 : 		 TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023

8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023

4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»

29 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023

28 окт 2022 : 		 Места для PANTERA уже не хватает

27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA

14 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»

27 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»

21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA
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|||| сегодня

REX BROWN о новом составе PANTERA



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REX BROWN поделился своими ощущениями от нового состава PANTERA:

«Готовьтесь, друзья, это будет чертовски крутая вечеринка... И даже больше!!! Так начинались сессии ZW, которые переросли в монстра... 5 дней до Мехико!!! Bolt in..... @panteraofficial #pantera #hellandheavenmetalfest #mexicocity»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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29 ноя 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Интересно, Закк выйдет в этом чудном байкерском прикиде?
29 ноя 2022
o
olly71
Вашингтон Ирвинг, гитарист Пантеры имеет право выходить на сцену только в шортах .
29 ноя 2022
n
nabastak_
Бенанте может, норм барабанщик, но вид у него какой-то небрутальный, не смотрится в Пантере.
Вот с Баркером было бы убойно )
29 ноя 2022
gravitgroove
Посмотрел, как Закк соло снимает Дайма. Там почти один в один и без грязи. Будет хорошо в плане звука.
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просмотров: 674

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