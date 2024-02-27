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*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
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*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
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Pantera

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«Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте



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«Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте, состоявшемся 24 февраля в CFG Bank Arena (Балтимор, Мэрилэнд), и исполнил с группой "Fucking Hostile".

Перед приглашением его на сцену вокалист Philip Anselmo указал на зрителя в зале, которого на самом деле зовут Хантер:

«Некоторые верят в реинкарнацию и всё в таком духе. У нас тут, похоже, молодой Даймбэг... Чувак, потряси башкой, чтобы все в этом зале могли это увидеть. Эй, включите свет! Покажите его. Только посмотрите на этого паренька!

Когда я впервые встретил Дайма, он был точно таким же».






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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27 фев 2024
Corpsegrinder04
Свободу Анжеле Дэвис, чё тут ещё скажешь.
А вообще не понятно, что Зиверт забыла на концерте Pantera.
Like!1
27 фев 2024
Н
Наугад
Corpsegrinder04, а что такого? Может, у нее нормальный музыкальный вкус, хоть она и исполняет говно.
27 фев 2024
gravitgroove
Только юный Даррелл был ниже на пол головы и свои вьющиеся волосы искусственно делал кудрями как у пуделя и одувана.
27 фев 2024
R
Rutger
А Фил не боится, что реинкарнация Дайма вруг застынет, замогильным голосом прорычит "лицемерный ублюдок и вор!" и воткнет ему в глаз ржавый гвоздь?
Like!2
27 фев 2024
ElectricRetard
Господи, ну и клоунада. В таких моменты радуюсь, что не фанат Пантеры.

просмотров: 663

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