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«Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте



«Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте, состоявшемся 24 февраля в CFG Bank Arena (Балтимор, Мэрилэнд), и исполнил с группой "Fucking Hostile".



Перед приглашением его на сцену вокалист Philip Anselmo указал на зрителя в зале, которого на самом деле зовут Хантер:



«Некоторые верят в реинкарнацию и всё в таком духе. У нас тут, похоже, молодой Даймбэг... Чувак, потряси башкой, чтобы все в этом зале могли это увидеть. Эй, включите свет! Покажите его. Только посмотрите на этого паренька!



Когда я впервые встретил Дайма, он был точно таким же».











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