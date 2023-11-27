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PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»



Philip Anselmo и Rex Brown рассказали о возвращении PANTERA на сцену в рамках беседы с "The Metallica Report". Philip сказал:



«Это воодушевляет. Это невероятно красиво, и ты чувствуешь большое количество любви, когда находишься там, наверху, на сцене. И если ты впитываешь её, то это прекрасное ощущение. В эти дни мы с Rex'ом больше погружаемся в шоу.



Когда мы были моложе и находились на сцене, мы были очень злы и пребывали в состоянии вoйны. А сейчас всё дело в песнях. Я могу сосредоточиться на исполнении этих чёртовых песен. Боже, какое же это облегчение для меня. Мне больше не нужно ломать своё чёртово тело по частям».



Anselmo и Brown также упомянули о Charlie Benante и Zakk'e Wylde. Philip сказал:



«Эти два чувака большие энтузиасты. И у них есть свои группы и своё наследие — у обоих, помимо нас. Для меня большая честь играть с ними. Они самые милые парни на свете.



Zakk — классный. Он просто душка. А Charlie мы знаем с 87-го года, чувак. Очень долго».



Rex добавил:



«То, как Charlie играет партии Винни, просто сверхъестественно. Я не думаю, что существует какой-либо барабанщик, который мог бы играть так, как Винни. Я закрывал глаза, и иногда, если я закрываю глаза, я могу слышать немного лучше, — мне так кажется. И у меня наворачивались слёзы радости, потому что это было так близко к тому, что мы играли с Винни. Так что у нас есть основа».



Philip согласился с ним:



«Низкие частоты звучат по-пантеровски, чувак. Это меня пугает».



Когда интервьюер предположил, что в PANTERA 2023 года есть «дух Винни Пола и Даймбэга», Philip сказал:



«Единственное, что я могу сказать: я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали. Они хотели бы, чтобы бренд PANTERA или его наследие существовали дальше. И я не знаю, во что ты веришь, но иногда хочется думать, что эти старики смотрят на нас сверху вниз и показывают большой палец вверх».



Пока Винни Пол был жив, он неоднократно отвергал разговоры о воссоединении PANTERA, заявив в 2014 году в интервью немецкому журналу EMP Rock Invasion:



«Люди эгоистичны. Они много чего хотят, и им всё равно, чего хочешь ты. И очень жаль, что люди думают: "Если заставить Закка Уайлда выйти на сцену, это снова будет PANTERA". Нет, это не так. Всё не так просто. Если бы Эдди Ван Халену четыре раза выстрелили в голову, можно было бы сказать: "Эй, Закк, иди играть в VAN HALEN. Просто назовись VAN HALEN". Понимаете, о чём я говорю? Я имею в виду, что это очень эгоистично, что люди так думают, и это глупо. Это неправильно.



Воссоединение называется воссоединением не просто так. Это возвращение оригинальных участников к тому, что было. Так что есть много вещей, которые называются воссоединением, но на самом деле это не воссоединение. В них участвует один человек из группы, понимаете? Это не настоящее воссоединение. С PANTERA этого никогда не будет».



Через несколько месяцев он повторил те же слова в интервью PlanetMosh:



«Без Даймбэга Даррелла воссоединение PANTERA невозможно. На этом всё. Мы были очень влиятельной группой, мы повлияли на миллионы людей, но всё кончено. Люди должны смириться с этим, и на этом всё. Если бы весь состав всё еще был жив и здоров, то такая возможность действительно существовала бы, но поскольку этого нет... Это эгоистично со стороны фанатов — хотеть того, чего у них нет. Они никогда этого не поймут, и я это понимаю. В этом мире есть вещи, которых я тоже хочу. Знаете, люди в чёртовом аду хотят ледяной воды, но они её не получат».







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