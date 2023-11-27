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Pantera

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PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»



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Philip Anselmo и Rex Brown рассказали о возвращении PANTERA на сцену в рамках беседы с "The Metallica Report". Philip сказал:

«Это воодушевляет. Это невероятно красиво, и ты чувствуешь большое количество любви, когда находишься там, наверху, на сцене. И если ты впитываешь её, то это прекрасное ощущение. В эти дни мы с Rex'ом больше погружаемся в шоу.

Когда мы были моложе и находились на сцене, мы были очень злы и пребывали в состоянии вoйны. А сейчас всё дело в песнях. Я могу сосредоточиться на исполнении этих чёртовых песен. Боже, какое же это облегчение для меня. Мне больше не нужно ломать своё чёртово тело по частям».

Anselmo и Brown также упомянули о Charlie Benante и Zakk'e Wylde. Philip сказал:

«Эти два чувака большие энтузиасты. И у них есть свои группы и своё наследие — у обоих, помимо нас. Для меня большая честь играть с ними. Они самые милые парни на свете.

Zakk — классный. Он просто душка. А Charlie мы знаем с 87-го года, чувак. Очень долго».

Rex добавил:

«То, как Charlie играет партии Винни, просто сверхъестественно. Я не думаю, что существует какой-либо барабанщик, который мог бы играть так, как Винни. Я закрывал глаза, и иногда, если я закрываю глаза, я могу слышать немного лучше, — мне так кажется. И у меня наворачивались слёзы радости, потому что это было так близко к тому, что мы играли с Винни. Так что у нас есть основа».

Philip согласился с ним:

«Низкие частоты звучат по-пантеровски, чувак. Это меня пугает».

Когда интервьюер предположил, что в PANTERA 2023 года есть «дух Винни Пола и Даймбэга», Philip сказал:

«Единственное, что я могу сказать: я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали. Они хотели бы, чтобы бренд PANTERA или его наследие существовали дальше. И я не знаю, во что ты веришь, но иногда хочется думать, что эти старики смотрят на нас сверху вниз и показывают большой палец вверх».

Пока Винни Пол был жив, он неоднократно отвергал разговоры о воссоединении PANTERA, заявив в 2014 году в интервью немецкому журналу EMP Rock Invasion:

«Люди эгоистичны. Они много чего хотят, и им всё равно, чего хочешь ты. И очень жаль, что люди думают: "Если заставить Закка Уайлда выйти на сцену, это снова будет PANTERA". Нет, это не так. Всё не так просто. Если бы Эдди Ван Халену четыре раза выстрелили в голову, можно было бы сказать: "Эй, Закк, иди играть в VAN HALEN. Просто назовись VAN HALEN". Понимаете, о чём я говорю? Я имею в виду, что это очень эгоистично, что люди так думают, и это глупо. Это неправильно.

Воссоединение называется воссоединением не просто так. Это возвращение оригинальных участников к тому, что было. Так что есть много вещей, которые называются воссоединением, но на самом деле это не воссоединение. В них участвует один человек из группы, понимаете? Это не настоящее воссоединение. С PANTERA этого никогда не будет».

Через несколько месяцев он повторил те же слова в интервью PlanetMosh:

«Без Даймбэга Даррелла воссоединение PANTERA невозможно. На этом всё. Мы были очень влиятельной группой, мы повлияли на миллионы людей, но всё кончено. Люди должны смириться с этим, и на этом всё. Если бы весь состав всё еще был жив и здоров, то такая возможность действительно существовала бы, но поскольку этого нет... Это эгоистично со стороны фанатов — хотеть того, чего у них нет. Они никогда этого не поймут, и я это понимаю. В этом мире есть вещи, которых я тоже хочу. Знаете, люди в чёртовом аду хотят ледяной воды, но они её не получат».




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27 ноя 2023
M
Mateas89
От пиздабол старый. И это при том-то, что Винс до конца дней своих говорил, что не бывать Пантере без Дайма ни в каком виде. И Филю он так и не простил.
Like!5
27 ноя 2023
R
Rutger
>>>Если заставить Закка Уайлда выйти на сцену

Получается, что Винни еще в 2014 предвидел состав будущего "реуниона"? Либо знал о каких-то подковерных переговорах. Не помогли ли ему в мир иной перебраться раньше срока?) Очень уж жирный кусок сторожил, не давал распилить.
Like!2
27 ноя 2023
Kliops144
Главное, повторять себе это почаще, тогда все больше похоже на правду.
Like!1
27 ноя 2023
M
Mike Barlow
Напомните за давностью лет забытое, а в чем причина такого жёсткого, прям до ненависти "развода". Чисто коммерчески да творчески они были на коне, годов ещё не старых, а что говорится в расцвете лет. Что такого случилось что "никогда больше!!!"? Кого и как он так огорчил?
27 ноя 2023
Red One
Mike Barlow, тяжёлые наркотики, выебоны, агрессия, саботаж
27 ноя 2023
gravitgroove
Так это, первому вокалисту Pantera самое время начать турить с программой первых трех дисков. Нет тела - нет дела, как выясняется, осталось только договориться с некоторыми наследниками и за дело.
27 ноя 2023
WahrandPhain
gravitgroove, остаётся только найти людей, кому интересная эта протухша и заросшая паутиной смесь павера и глэма.
27 ноя 2023
gravitgroove
WahrandPhain, да чего их искать, они и тут были. Любой, кто от Dokken тащится.
Like!1
27 ноя 2023
WahrandPhain
gravitgroove, все 3,5 человека, класс)!
27 ноя 2023
Red One
Таким откровенным звиздабольством просто себя хоронит. Вот он ваш героин. Или натура.
Фееричное лицемерие.
Не зря Дайм и Винни при жизни не хотели иметь с ним ничего общего.
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