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*Почему EXODUS не стали популярными? 45
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 32
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 21
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
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Pantera

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14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

7 дек 2022 : 		 Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»

5 дек 2022 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA

5 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»

3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA

2 дек 2022 : 		 Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»

2 дек 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»

29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO

15 ноя 2022 : 		 ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA

11 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023

10 ноя 2022 : 		 KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023

9 ноя 2022 : 		 TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023

8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023
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Видео с выступления PANTERA



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Видео с выступления PANTERA, которое состоялось на 17 000 арене Movistar и прошло с одним оригинальным членом, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Use My Third Arm
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Yesterday Don't Mean Shit
10. Fucking Hostile
11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
12. Walk
13. Domination / Hollow
14. Cowboys From Hell




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