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Видео с выступления PANTERA



Видео с выступления PANTERA, которое состоялось на 17 000 арене Movistar и прошло с одним оригинальным членом, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Use My Third Arm

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Yesterday Don't Mean Shit

10. Fucking Hostile

11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

12. Walk

13. Domination / Hollow

14. Cowboys From Hell







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