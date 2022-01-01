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PANTERA 2023 не планирует туров



По словам барабанщика ANTHRAX, PANTERA 2023 отыграет лишь ряд намеченных выступлений, что никак не повлияет на деятельность ANTHRAX. На вопрос о том, стоит ли ждать масштабного тура, он ответил:



«Я так не думаю».







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