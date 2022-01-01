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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 43
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Pantera

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8 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»

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PANTERA 2023 не планирует туров



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По словам барабанщика ANTHRAX, PANTERA 2023 отыграет лишь ряд намеченных выступлений, что никак не повлияет на деятельность ANTHRAX. На вопрос о том, стоит ли ждать масштабного тура, он ответил:

«Я так не думаю».




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