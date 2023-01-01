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GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA



GUS G. в недавнем интервью с оптимизмом воспринял возвращение PANTERA на сцену:



«Это была самая главная новость в металле за последний год или около того. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что это здорово, что они сделали это и донесли музыку PANTERA до молодого поколения или людей, которые никогда не имели возможности увидеть их в прошлом. Мне так и не удалось увидеть PANTERA в своё время. Так что я обязательно пойду на концерт, если у меня будет такая возможность.



Именно такой состав идеально подходит для этих целей. Разумеется, у Zakk'а были очень хорошие отношения с Даймбэгом; они были очень близки. На мой взгляд, и я полагаю, что на взгляд практически всех фанатов, это был правильный и единственный выбор — единственный человек, который мог занять это место и сделать всё по-настоящему. И во всех видео, которые я видел, они звучат потрясающе; они звучат просто убийственно. И это великолепное шоу. Мне нравятся свет, пиротехника, всё, что у них есть. Это большое рок-шоу, чувак. Всё здорово».







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