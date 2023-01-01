Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 16
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 15
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
*Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году? 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

2 авг 2023 : 		 Дрон PANTERA

30 июл 2023 : 		 Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'

30 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»

28 июл 2023 : 		 Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA

28 июл 2023 : 		 PANTERA на Inkcarceration 2023

26 июл 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»

9 июл 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA

6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA



zoom
GUS G. в недавнем интервью с оптимизмом воспринял возвращение PANTERA на сцену:

«Это была самая главная новость в металле за последний год или около того. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что это здорово, что они сделали это и донесли музыку PANTERA до молодого поколения или людей, которые никогда не имели возможности увидеть их в прошлом. Мне так и не удалось увидеть PANTERA в своё время. Так что я обязательно пойду на концерт, если у меня будет такая возможность.

Именно такой состав идеально подходит для этих целей. Разумеется, у Zakk'а были очень хорошие отношения с Даймбэгом; они были очень близки. На мой взгляд, и я полагаю, что на взгляд практически всех фанатов, это был правильный и единственный выбор — единственный человек, который мог занять это место и сделать всё по-настоящему. И во всех видео, которые я видел, они звучат потрясающе; они звучат просто убийственно. И это великолепное шоу. Мне нравятся свет, пиротехника, всё, что у них есть. Это большое рок-шоу, чувак. Всё здорово».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 297

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом