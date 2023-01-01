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Pantera

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|||| 2 сен 2023

KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA



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Фронтмен CROWBAR KIRK WINDSTEIN в интервью Bloodstock TV высказался насчёт возвращения PANTERA на сцену:

«Я так рад за них. Правда. Это потрясно. Это очень здорово. Я думаю, что это даже нечто большее... Может быть, они предполагали, что это будет так масштабно. Я на самом деле не знал, но Боже, я рад за них. Мы играли с ними в Польше в начале июня, и это было просто потрясающе... Так что я очень рад за них. Правда. Я сказал Philip'y и Rex'y: "У вас есть второй шанс, вторая попытка сделать то, что должно было произойти с братьями, если бы они не ушли из жизни". Но они делают это по правильным причинам и, Боже, они делают это на высшем уровне. Постановка, шоу — всё просто потрясающе. С точки зрения музыкального мастерства, PANTERA была одной из лучших тяжёлых металлических групп в истории с Даймом и Винни. Но с Zakk'ом, послушайте, может быть, он и не играет каждую ноту, как Дайм, но это не его стиль... Он исполняет фирменные соло, то, что все напевают, все поют, но он добавляет и свои собственные приёмы, и так и должно быть».




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