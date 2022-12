5 дек 2022



Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA



Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA, состоявшегося впервые за более чем 20 лет в рамках мексиканского Hell & Heaven Metal Fest, доступна ниже:



Intro 00:00

* A New Level 05:13

* Mouth For War 09:42

* Strength Beyond Strength 14:05

* Becoming (with "Throes Of Rejection" outro) 18:57

* I'm Broken (with "By Demons Be Driven" outro) 23:04

* Use My Third Arm 28:50

(Duplicated Clips — Skip This) 33:48 - 47:59

* 5 Minutes Alone 48:44

* This Love 55:10

* Yesterday Don't Mean Shit 01:06:59

* Fucking Hostile 01:12:10

* Dimebag and Vinnie tribute 01:15:46

* Planet Caravan (BLACK SABBATH cover) 01:17:19

* Walk 01:23:49

* Cowboys From Hell 01:29:14

* Domination / Hollow 01:36:39







