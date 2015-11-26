9 фев 2021



REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»



REX BROWN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие бы залы собирала сейчас PANTERA, имей она возможности гастролировать:



«Это были бы аншлаги на стадионах. Предложения постоянно приходят Philip'y, и я готов на это, если мы все захотим, но у нас нет остальных людей, поэтому звучать уже так не будет. И если мы что-то подобное и сделаем, это будет что-то одноразовое, или я не соглашусь. Это будет дань уважения».



На замечание о том, что традиционного вопроса об участии Zakk'a Wylde'a в реюнионе PANTERA не будет, Rex заметил:



«Это будет, но никакого Zakk'a Wylde'a, гарантирую это. Я специально это замечу здесь и сейчас, чтобы мы уже оставили эту тему в покое».







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