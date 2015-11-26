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Pantera

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|||| 9 фев 2021

REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»



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REX BROWN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие бы залы собирала сейчас PANTERA, имей она возможности гастролировать:

«Это были бы аншлаги на стадионах. Предложения постоянно приходят Philip'y, и я готов на это, если мы все захотим, но у нас нет остальных людей, поэтому звучать уже так не будет. И если мы что-то подобное и сделаем, это будет что-то одноразовое, или я не соглашусь. Это будет дань уважения».

На замечание о том, что традиционного вопроса об участии Zakk'a Wylde'a в реюнионе PANTERA не будет, Rex заметил:

«Это будет, но никакого Zakk'a Wylde'a, гарантирую это. Я специально это замечу здесь и сейчас, чтобы мы уже оставили эту тему в покое».

REX BROWN Says ZAKK WYLDE Wouldn



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


9 фев 2021, 23:48		плохая новость (что вообще что-то обдумывают под этой вывеской)

Exceptional


10 фев 2021, 00:23		Согласен, бред полнейший.
Pantera одна из любимейших групп, жаль что на их могиле топчатся обрыганы.

Red One


10 фев 2021, 00:26		Ну Фил уже вовсю играет Pantera с мексиканскими нелегалами - и это позорновато. Присутствие Рекса там погоды не изменит.


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