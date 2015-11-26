REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

26 мар 2019 :
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Имя в виде логотипа PANTERA
26 янв 2019 :
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DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA
22 дек 2018 :
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KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA
19 ноя 2018 :
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PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола
10 окт 2018 :
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PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA
28 авг 2018 :
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Официальная причина смерти Винни Пола
15 авг 2018 :
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Визит на могилу музыкантов PANTERA
17 июл 2018 :
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DISTURBED исполнили песню PANTERA
8 июл 2018 :
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PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
6 июл 2018 :
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PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
5 июл 2018 :
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Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM о Винни Поле
5 июл 2018 :
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Барабанщик MESHUGGAH о Винни Поле
5 июл 2018 :
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Барабанщик LAMB OF GOD: «Я умолял Винни не возрождать PANTERA»
4 июл 2018 :
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Вокалист SHINEDOWN о Винни Поле
4 июл 2018 :
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GREG PRATO вспоминает Винни Пола
4 июл 2018 :
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Барабанщик ALICE IN CHAINS о Винни Поле
2 июл 2018 :
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Репортаж о "Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"
2 июл 2018 :
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PHILIP ANSELMO сказал пару слов о Винни Поле
2 июл 2018 :
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Первые фотографии с могилы Винни Пола
30 июн 2018 :
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Поминки по Винни Полу пройдут первого июля
30 июн 2018 :
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Винни Пол будет похоронен в гробу KISS
28 июн 2018 :
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Смерть Винни Пола не считается подозрительной
27 июн 2018 :
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Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о Винни Поле
27 июн 2018 :
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Музыканты MEGADETH вспоминают Винни Пола
26 июн 2018 :
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Вокалист STAIND почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
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SEBASTIAN BACH почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
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Винни Пол хотел слышать дебют GUNS N' ROSES на своих похоранах
25 июн 2018 :
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Барабанщик ANTHRAX о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
REX BROWN о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
BRIAN 'HEAD' WELCH о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
Вокалистка HALESTORM о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
AVENGED SEVENFOLD о Винне Поле
25 июн 2018 :
|
MARK TREMONTI о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
FOO FIGHTERS о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
NITA STRAUSS и NICK BOWCOTT почтили память Винни Пола
25 июн 2018 :
|
KING DIAMOND о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
Подруга Винни Пола поблагодарила за поддержку
25 июн 2018 :
|
TOMMY SHAW о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Винни Пол перенёс серьёзный приступ
25 июн 2018 :
|
Барабанщик METALLICA о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
CHRIS JERICHO вспоминает Винни Пола
25 июн 2018 :
|
ZAKK WYLDE о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
Вокалист LAMB OF GOD вспоминает Винни Пола
25 июн 2018 :
|
ALICE COOPER о Винни Поле
23 июн 2018 :
|
Умер барабанщик PANTERA
8 май 2018 :
|
Тизер нового релиза PANTERA
8 мар 2018 :
|
Концертные записи PANTERA, SOULFLY выйдут летом
17 ноя 2017 :
|
Тизер нового видео PANTERA
3 ноя 2017 :
|
Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA
28 окт 2017 :
|
Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA
29 сен 2017 :
|
Нереализованный материал DIMEBAG выйдет осенью
27 окт 2016 :
|
Визуальная история PANTERA
12 окт 2016 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
7 окт 2016 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
21 авг 2016 :
|
Бывший басист PANTERA планирует выпуск сольного альбома
13 авг 2016 :
|
Переиздание PANTERA выйдет осенью
12 авг 2016 :
|
Вокалист HELLYEAH: «PANTERA не соберутся вместе»
13 июл 2016 :
|
Мог бы ZAKK WYLDE стать гитаристом PANTERA?
29 июн 2016 :
|
Бывший барабанщик PANTERA о Кристине Гримми
12 июн 2016 :
|
Музыканты PANTERA призывают "что-то предпринять" по следам трагедии в Орландо
8 апр 2016 :
|
Семья Майкла Джексона обеспокоена тем, что его дочь Пэрис встречается с парнем, у которого расистская татуировка в стиле PANTERA
1 фев 2016 :
|
Подруга Даймбэга отреагировала на слова лидера MACHINE HEAD
17 дек 2015 :
|
Рассказ о бокс-сете PANTERA
10 дек 2015 :
|
Рождественский свитер PANTERA
6 ноя 2015 :
|
Вокалист PANTERA вспоминает о концерте в Москве
11 окт 2015 :
|
PANTERA на фортепиано
1 окт 2015 :
|
Два сборника PANTERA выйдет осенью
2 сен 2015 :
|
Носки исполняют PANTERA
2 мар 2015 :
|
Металлист надругался над могилой гитариста PANTERA
5 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA исполняет PANTERA
17 янв 2015 :
|
Видео с выступления участников PANTERA
30 дек 2014 :
|
Редкий трек с участием гитариста PANTERA
29 дек 2014 :
|
VINNIE PAUL: «PANTERA сейчас крута как никогда»
29 дек 2014 :
|
ZAKK WYLDE о возможном реюнионе PANTERA
28 дек 2014 :
|
Пастор из Аризоны обвиняет в богохульстве "сатанинскую" группу PANTERA
9 дек 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH вспоминает гитариста PANTERA
20 ноя 2014 :
|
9-месячный ребенок играет PANTERA
30 сен 2014 :
|
PHILIP ANSELMO, REX BROWN, SCOTT IAN, CHRIS BRODERICK исполнили классику PANTERA
24 май 2014 :
|
PHILIP ANSELMO, REX BROWN, ZAKK WYLDE исполнили PANTERA
7 апр 2014 :
|
REX BROWN научит играть песни PANTERA
19 мар 2014 :
|
Концертная запись PANTERA 1994 года
23 янв 2014 :
|
'Far Beyond Driven: 20th Anniversary Edition' PANTERA выйдет в марте
26 авг 2013 :
|
PHILIP ANSELMO о переиздании "Far Beyond Driven" PANTERA
10 июл 2013 :
|
VINNIE PAUL: «Вернется ли PANTERA без Даймбэга? Никогда».
3 май 2013 :
|
Музыканты группы PANTERA посвятили свое выступление Джеффу Ханнеману
25 мар 2013 :
|
Бывший басист PANTERA готов к дружественным отношениям с Vinnie Paul'ом
20 мар 2013 :
|
Новое интервью бывшего басиста PANTERA
19 мар 2013 :
|
REX BROWN о возможности реюниона PANTERA: «Я никогда не говорю никогда»
11 мар 2013 :
|
Бывший басист PANTERA рассказал о своей автобиографии
1 мар 2013 :
|
Трейлер биографии бывшего басиста PANTERA
6 фев 2013 :
|
Бывший басист PANTERA издаст свою автобиографию
10 дек 2012 :
|
Участники HELLYEAH, LAMB OF GOD, IN FLAMES, SYLOSIS воздали должное гитаристу PANTERA
13 ноя 2012 :
|
VINNIE PAUL не заинтересован в выступлениях с бывшими коллегами по PANTERA
20 окт 2012 :
|
"Walk" PANTERA выйдет на виниле
14 сен 2012 :
|
Бокс-сет PANTERA
11 июл 2012 :
|
Последние три альбома PANTERA выйдут на виниле
20 июн 2012 :
|
VINNIE PAUL о возможности реюнион-шоу PANTERA: «Лучше оставить всё как есть»
24 май 2012 :
|
Альбом PANTERA вновь вернулся в чарты Billboard
17 май 2012 :
|
Philip Anselmo хочет возродить PANTERA?
15 май 2012 :
|
REX BROWN о слухах о реюнионе PANTERA с ZAKK'ом WYLDE'ом
12 апр 2012 :
|
Новое видео PANTERA
10 апр 2012 :
|
Обложка нового сингла PANTERA
27 фев 2012 :
|
Делюкс-издание 'Vulgar Display Of Power' PANTERA выйдет в мае
24 янв 2012 :
|
PHILIP ANSELMO репетирует с сольной группой
30 июн 2011 :
|
Видеоклип 'Metalhead Baby' под музыку PANTERA стал хитом на YouTube
9 дек 2010 :
|
Участники MACHINE HEAD, MARILYN MANSON, DEVILDRIVER, IN THIS MOMENT вспоминают DIMEBAG'a
25 ноя 2010 :
|
'Ultimate Edition' от PANTERA
12 ноя 2010 :
|
PANTERA' "Cowboys From Hell" выйдет на виниле
28 окт 2010 :
|
PHILIP ANSELMO представляет диск PANTERA
9 сен 2010 :
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Воссоединение PANTERA без DIMEBAG’а невозможно
31 авг 2010 :
|
PANTERA о новом треке
31 авг 2010 :
|
Новый трек PANTERA
30 авг 2010 :
|
Ударник PANTERA о переизданиях
7 авг 2010 :
|
VINNIE PAUL выступил с трибьют-группой PANTERA
26 июл 2010 :
|
Детали бокс-сета от PANTERA
10 июл 2010 :
|
Юбилейная версия альбома от PANTERA
26 фев 2010 :
|
Новый сборник PANTERA выйдет в марте
24 фев 2010 :
|
VINNIE PAUL выпустит кулинарную книгу
2 дек 2009 :
|
Трек-лист трибьюта "Dimebag" Darrell'y
15 ноя 2009 :
|
ZAKK WYLDE записал песню PANTERA для нового трибьюта
16 мар 2009 :
|
В работе бокс-сет PANTERA
30 июл 2008 :
|
PHILIP ANSELMO засел за автобиографию
14 май 2008 :
|
MADONNA на концерте исполнила несколько риффов из песни PANTERA
14 май 2008 :
|
Популярный музыкант MOBY рассказал о PANTERA
20 мар 2006 :
|
Начаты съемки передачи "Behind The Music", посвященной PANTERA
17 фев 2006 :
|
Объявлена дата выхода тройного DVD PANTERA
16 окт 2003 :
|
Бывшие участники PANTERA выпустят новый альбом в январе
gravitgroove
Exceptional
Pantera одна из любимейших групп, жаль что на их могиле топчатся обрыганы.
Red One
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