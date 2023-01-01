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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 69
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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Pantera

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10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA
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|||| 10 янв 2023

PANTERA с дрона



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Видео с дрона исполнения 1/4 оригинального состава PANTERA композиции "A New Level" в рамках Knotfest Brasil доступно ниже.






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