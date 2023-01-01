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Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA



Барабанщик OVERKILL и SHADOWS FALL Jason Bittner высказался по поводу возвращения PANTERA в интервью Pod Scum. Коснувшись негативных отзывов некоторых фэнов о том, что Anselmo и Brown будут выступать на концертах под именем PANTERA без братьев Эббот, Jason сказал:



«Я не собираюсь быть одним из тех, кто говорит: "Потому что я знал Дайма и Винни...", но я знал Дайма и Винни... Всё дело в том, что многие люди, которые не знают этих парней, которые не знали их, говорят всякую чушь: "Дайм и Винни этого не хотели бы". Я с этим не согласен. Я думаю, что они оба смотрят вниз и вполне довольны тем, что происходит».



Jason также сказал, что Wylde и Benante — правильный выбор в качестве замены братьев Эббот:



«Это один из величайших гитаристов и один из величайших барабанщиков, когда-либо исполнявших рок и металл. Так что хватит уже».







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