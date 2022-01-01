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Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»



Фронтмен LAMB OF GOD Randy Blythe прокомментировал новость о мировом турне под вывеской PANTERA.



Blythe обсудил свои взгляды на возвращение PANTERA в интервью Consequence:



«Мне нечего сказать по этому поводу. И это не значит, что я скромничаю, говоря: "Я думаю, что они действительно должны это сделать" или "Я не думаю, что они должны это делать". Я ничего не говорю об этом, потому что я не из Техаса или Луизианы. Я никогда не был фанатом PANTERA. Я знаю всех этих чуваков, и я знал Дайма и Винни.

Как только это произошло, многие спрашивали меня: "Что ты думаешь?" Я не знаю. Я не из тех, кто делает что-то подобное. Думаю, они получили благословение от наследников Дайма и Винни, да благословит их Бог. Неважно. Посмотрим, как всё пройдёт. Мне интересно посмотреть, что из этого получится.



Я думаю, что кому-то будет любопытно, но не мне, по правде говоря, потому что я видел PANTERA. Мне не нужно смотреть на PANTERA снова, я их видел. Но есть много молодых людей, которые никогда не видели PANTERA. И, конечно же, Benante и Zakk были друзьями Дайма и Винни.



У меня действительно нет никаких суждений на эту тему».







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