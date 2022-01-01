Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
*Новые фигурки BLACK SABBATH 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



14 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»

27 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»

21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA

31 авг 2022 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»

31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

29 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»

21 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»

17 авг 2022 : 		 PANTERA 2023 не планирует туров

17 авг 2022 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023

14 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023

8 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA

8 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»

4 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»

3 авг 2022 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a

31 июл 2022 : 		 Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE

20 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA

18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»



zoom
Фронтмен LAMB OF GOD Randy Blythe прокомментировал новость о мировом турне под вывеской PANTERA.

Blythe обсудил свои взгляды на возвращение PANTERA в интервью Consequence:

«Мне нечего сказать по этому поводу. И это не значит, что я скромничаю, говоря: "Я думаю, что они действительно должны это сделать" или "Я не думаю, что они должны это делать". Я ничего не говорю об этом, потому что я не из Техаса или Луизианы. Я никогда не был фанатом PANTERA. Я знаю всех этих чуваков, и я знал Дайма и Винни.
Как только это произошло, многие спрашивали меня: "Что ты думаешь?" Я не знаю. Я не из тех, кто делает что-то подобное. Думаю, они получили благословение от наследников Дайма и Винни, да благословит их Бог. Неважно. Посмотрим, как всё пройдёт. Мне интересно посмотреть, что из этого получится.

Я думаю, что кому-то будет любопытно, но не мне, по правде говоря, потому что я видел PANTERA. Мне не нужно смотреть на PANTERA снова, я их видел. Но есть много молодых людей, которые никогда не видели PANTERA. И, конечно же, Benante и Zakk были друзьями Дайма и Винни.

У меня действительно нет никаких суждений на эту тему».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом