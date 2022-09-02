Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA

31 авг 2022 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»

31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

29 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»

21 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»

17 авг 2022 : 		 PANTERA 2023 не планирует туров

17 авг 2022 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023

14 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023

8 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA

8 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»

4 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»

3 авг 2022 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a

31 июл 2022 : 		 Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE

20 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA

18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA



zoom
Во время недавней трансляции на канале Twitch King Diamond рассказал о своём джем-сешне в Техасе с участниками группы PANTERA, состоявшемся почти 30 лет назад:

«Я пел песню [JUDAS PRIEST] "The Ripper" вживую с Даймбэгом [Дарреллом Эбботом], Винни [Полом Эбботом] и Rex'ом [Brown'ом] из PANTERA в канун Нового года здесь, в Далласе. Я тогда только переехал в Даллас, так что, наверное, это был 92-й год. Phil [Anselmo] жил в Новом Орлеане, его в тот момент там не было. Но это было потрясающе. Мы исполнили "The Ripper", затем "The Green Manalishi", которая хотя и не является песней JUDAS PRIEST, но JUDAS PRIEST сделали потрясающую версию этой песни. А потом мы исполнили "Omens" [KING DIAMOND]. Вот эти три песни. Это было действительно очень весело. Самой весёлой была репетиция.

Я только переехал в Даллас, и они связались со мной и сказали: "Приезжай, побудь немного в нашем доме и сделай это, если тебе это нравится". И я ответил: "Хорошо. Конечно". Я ехал почти два часа — полтора часа, не меньше, — чтобы добраться до их дома в Арлингтоне. Это был дом, в котором находилась студия. И мы пошли туда репетировать. Я думаю, мы отрепетировали "Omens" один раз. А потом они сказали: "Пойдём выпьем пива, чувак". А я сказал: "Я не пел другие песни. Можем мы просто пройтись по ним хотя бы раз?" А в ответ услышал: "Всё будет отлично, чувак". Мы пошли выпили пива. Я выпил только одну бутылку, потому что мне пришлось ехать обратно. Но было весело.

Это была PANTERA. Так что у нас остались очень хорошие, потрясающие воспоминания. И я вернулся домой и репетировал дома как маньяк, чтобы приехать туда и сыграть с ними в канун Нового года. И всё было прекрасно. Вы можете найти это в Интернете, я думаю».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 сен 2022
gravitgroove
Найди 10 отличий в инструментальной части «Omens» (1987!!! на минуточку!) и стилем Pantera

просмотров: 412

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом