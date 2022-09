сегодня



KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA



Во время недавней трансляции на канале Twitch King Diamond рассказал о своём джем-сешне в Техасе с участниками группы PANTERA, состоявшемся почти 30 лет назад:



«Я пел песню [JUDAS PRIEST] "The Ripper" вживую с Даймбэгом [Дарреллом Эбботом], Винни [Полом Эбботом] и Rex'ом [Brown'ом] из PANTERA в канун Нового года здесь, в Далласе. Я тогда только переехал в Даллас, так что, наверное, это был 92-й год. Phil [Anselmo] жил в Новом Орлеане, его в тот момент там не было. Но это было потрясающе. Мы исполнили "The Ripper", затем "The Green Manalishi", которая хотя и не является песней JUDAS PRIEST, но JUDAS PRIEST сделали потрясающую версию этой песни. А потом мы исполнили "Omens" [KING DIAMOND]. Вот эти три песни. Это было действительно очень весело. Самой весёлой была репетиция.



Я только переехал в Даллас, и они связались со мной и сказали: "Приезжай, побудь немного в нашем доме и сделай это, если тебе это нравится". И я ответил: "Хорошо. Конечно". Я ехал почти два часа — полтора часа, не меньше, — чтобы добраться до их дома в Арлингтоне. Это был дом, в котором находилась студия. И мы пошли туда репетировать. Я думаю, мы отрепетировали "Omens" один раз. А потом они сказали: "Пойдём выпьем пива, чувак". А я сказал: "Я не пел другие песни. Можем мы просто пройтись по ним хотя бы раз?" А в ответ услышал: "Всё будет отлично, чувак". Мы пошли выпили пива. Я выпил только одну бутылку, потому что мне пришлось ехать обратно. Но было весело.



Это была PANTERA. Так что у нас остались очень хорошие, потрясающие воспоминания. И я вернулся домой и репетировал дома как маньяк, чтобы приехать туда и сыграть с ними в канун Нового года. И всё было прекрасно. Вы можете найти это в Интернете, я думаю».











+0 -0



( 1 ) просмотров: 412