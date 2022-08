Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

сегодня



Grady Champion, бывший гитарным техником у Дайма в PANTERA, позитивно отреагировал на новости о реюнионе группы:



«Итак. Для всех людей, которых я бросил, и для всех, кому это интересно. Я занимаюсь одним делом. Я подписался на тур PANTERA. Rita Haney [подружка Дайма] позволила мне получить доступ к некоторому оборудованию Дайма, и я привезу его для Zakk'а. Я не его техник, у него есть свой — крутой, с которым он давно работает. План на данный момент состоит в том, чтобы я работал с эффектами и помогал привнести тон Дайма на вечеринку. Детали оборудования и прочего ещё предстоит проработать.



Я начал с PANTERA и закончу на PANTERA. Я не знал, что "правильно" думать, говорить, делать. Когда я увидел заголовок, как и все остальные, меня мутило, ладони вспотели, сердце заколотилось, я видел этот заголовок 1 000 раз в своих кошмарах. После того, как всё стало ясно и я поговорил со всеми, я почувствовал, что был бы сумасшедшим, если бы отвернулся и сказал: "К чёрту всё это". Я должен быть вовлечён, если я нужен, и оказалось, что я нужен, и я, чёрт возьми, это сделаю.



Спасибо моей семье, Джейми МакАфи Чемпион, Гаррету Чемпиону, Лэндону Чемпиону за понимание и за то, что они позволили мне сделать это ради меня, ради дела, ради моих павших братьев. Если бы не Дайм и его вера в меня, я бы вообще ничего не добился в жизни. Так что я ДОЛЖЕН ехать и участвовать.



Короче, не слишком хорошо владею словами, но душа нараспашку.



Любой, кто говорит о "разводе на бабло", не имеет представления о реальности. Как много требуется от людей, чтобы это сделать. Больше самоотверженности, чем вы когда-либо увидите, слезы, все это. Если вы не хотите слушать — не ходите, я не хочу этого знать. Если вы хотите услышать PANTERA, то это именно то, что нужно. Мы устроим ад и дадим всё, что только можно дать. Philip, Rex Brown, Zakk и Char Benante сделают это.



"Stronger than all"».





