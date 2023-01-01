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Pantera

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4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

2 июн 2023 : 		 Бокс-сет PANTERA летом

1 июн 2023 : 		 ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA

1 июн 2023 : 		 Вторая платина PANTERA

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28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA

22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»

8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»

23 апр 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA

20 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA

10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»
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|||| 4 июн 2023

RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA



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В рамках беседы с Radioactive MikeZ RICHARD PATRICK из FILTER рассказал, что он думает о возвращении PANTERA:

«Я считаю, что это потрясающе. Не хочу показаться грубым, но жизнь для живых. Мы всё ещё здесь. И Phil тоже. И Rex тоже. А Zakk был лучшим другом Дайма. И Charlie удивительный и более чем достойный. И давайте чествовать PANTERA. Группа была потрясающей. По-моему, это самое главное.

Я к тому, что THE ROLLING STONES выступали с концертами пять дней спустя после смерти Чарли Уоттса. А U2 собираются играть без Ларри Маллена впервые в истории группы. И это безумие, но в то же время Ларри говорит: "Давайте, выступайте. Играйте". У него операция на спине, и он восстанавливается после неё. У него всегда была больная спина, потому что он упал с мотоцикла, когда был мальчишкой. Чествуйте музыку U2. В один прекрасный день нас уже не будет. Боно 63 года. Мне 55. Если вам нравится наша музыка, вы должны продолжать приходить — это поддерживает нашу жизнь. Только представьте, если бы THE BEATLES смогли снова собраться вместе с Джоном Ленноном, это бы обязательно случилось. Где-нибудь в 1990-х THE BEATLES снова собрались бы и провели стадионный тур. Они бы сделали это, если бы и Джордж, и Джон были живы. И даже по сей день удивительно видеть Пола Маккартни. Ему не обязательно выходить на сцену под именем THE BEATLES, потому что он — Пол Маккартни.

Я лишь считаю, что музыка настолько важна, а рок-н-ролл настолько утвердился, что каждый должен принять в ней участие, вскочить на ноги. SKINNY PUPPY никогда больше не будут гастролировать; это их последний тур. Вот почему я почти плакал. Потому что я подумал: "Чувак, это возвращает столько воспоминаний". Это так удивительно. И Ogre всё ещё потрясающий. И сEvin Key.

Так что да. Поезжайте и слушайте всю музыку, какую только сможете!»




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