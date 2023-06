4 июн 2023



RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA



В рамках беседы с Radioactive MikeZ RICHARD PATRICK из FILTER рассказал, что он думает о возвращении PANTERA:



«Я считаю, что это потрясающе. Не хочу показаться грубым, но жизнь для живых. Мы всё ещё здесь. И Phil тоже. И Rex тоже. А Zakk был лучшим другом Дайма. И Charlie удивительный и более чем достойный. И давайте чествовать PANTERA. Группа была потрясающей. По-моему, это самое главное.



Я к тому, что THE ROLLING STONES выступали с концертами пять дней спустя после смерти Чарли Уоттса. А U2 собираются играть без Ларри Маллена впервые в истории группы. И это безумие, но в то же время Ларри говорит: "Давайте, выступайте. Играйте". У него операция на спине, и он восстанавливается после неё. У него всегда была больная спина, потому что он упал с мотоцикла, когда был мальчишкой. Чествуйте музыку U2. В один прекрасный день нас уже не будет. Боно 63 года. Мне 55. Если вам нравится наша музыка, вы должны продолжать приходить — это поддерживает нашу жизнь. Только представьте, если бы THE BEATLES смогли снова собраться вместе с Джоном Ленноном, это бы обязательно случилось. Где-нибудь в 1990-х THE BEATLES снова собрались бы и провели стадионный тур. Они бы сделали это, если бы и Джордж, и Джон были живы. И даже по сей день удивительно видеть Пола Маккартни. Ему не обязательно выходить на сцену под именем THE BEATLES, потому что он — Пол Маккартни.



Я лишь считаю, что музыка настолько важна, а рок-н-ролл настолько утвердился, что каждый должен принять в ней участие, вскочить на ноги. SKINNY PUPPY никогда больше не будут гастролировать; это их последний тур. Вот почему я почти плакал. Потому что я подумал: "Чувак, это возвращает столько воспоминаний". Это так удивительно. И Ogre всё ещё потрясающий. И сEvin Key.



Так что да. Поезжайте и слушайте всю музыку, какую только сможете!»







