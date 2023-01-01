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LARS ULRICH о реюнионе PANTERA



LARS ULRICH в рамках интервью Revolver обсудил реюнион PANTERA:



«Я считаю, что сама идея того, что они прославляют музыку и магию PANTERA... Я знаю, что в сообществе было много разговоров о том, поддерживают ли люди это или нет. Но я из тех людей, кто за, если Glenn Hughes захочет выйти и сыграть сет DEEP PURPLE.



Я всегда за то, чтобы люди следовали своим музыкальным и творческим амбициям; так что воссоединение PANTERA, я уверен, это очень здорово/ И, конечно, то, что с ними будет Charlie — это замечательно. Я видел видео с одного из концертов в Мексике, и мне показалось, что они были в ударе. Будет здорово с ними сыграть».



Говоря об отношениях METALLICA и PANTERA, которые зародились еще до прихода Anselmo в группу, Lars сказал:



«Мы познакомились с братьями во время тура "Ride The Lightning" и подружились с ними. Это было в Далласе в 1622 году или когда оно там? Это было около 400 лет назад. Мы, безусловно, любили их обоих, у них была своя банда, и мы встречались с ними всякий раз, когда проезжали через Техас. Мы наблюдали, как группа развивалась на протяжении многих лет, превращаясь из рок-группы в творческую, уникальную силу, которой во многом стала. Так что у нас были с ними отношения на протяжении нескольких десятилетий».







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