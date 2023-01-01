Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 12
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 12
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 10
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 12
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 12
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»

15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»

26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

19 янв 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»

17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LARS ULRICH о реюнионе PANTERA



zoom
LARS ULRICH в рамках интервью Revolver обсудил реюнион PANTERA:

«Я считаю, что сама идея того, что они прославляют музыку и магию PANTERA... Я знаю, что в сообществе было много разговоров о том, поддерживают ли люди это или нет. Но я из тех людей, кто за, если Glenn Hughes захочет выйти и сыграть сет DEEP PURPLE.

Я всегда за то, чтобы люди следовали своим музыкальным и творческим амбициям; так что воссоединение PANTERA, я уверен, это очень здорово/ И, конечно, то, что с ними будет Charlie — это замечательно. Я видел видео с одного из концертов в Мексике, и мне показалось, что они были в ударе. Будет здорово с ними сыграть».

Говоря об отношениях METALLICA и PANTERA, которые зародились еще до прихода Anselmo в группу, Lars сказал:

«Мы познакомились с братьями во время тура "Ride The Lightning" и подружились с ними. Это было в Далласе в 1622 году или когда оно там? Это было около 400 лет назад. Мы, безусловно, любили их обоих, у них была своя банда, и мы встречались с ними всякий раз, когда проезжали через Техас. Мы наблюдали, как группа развивалась на протяжении многих лет, превращаясь из рок-группы в творческую, уникальную силу, которой во многом стала. Так что у нас были с ними отношения на протяжении нескольких десятилетий».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 201

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом