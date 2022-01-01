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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Pantera

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25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE

20 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA

18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?
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Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE



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Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE, в состав которой входят Rex Brown, гитарист Dave "Snake" Sabo, а также Jared James Nichols, Dennis Holm и Cesar Gueikian (Gibson), доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

00:00 - Cesar band introduction
02:41 - "Mississippi Queen"
06:02 - "Highway To Hell"
10:33 - "Jailbreak" featuring Kevin Griffin on vocals
16:52 - "Man In The Box"
23:07 - "Symptom Of The Universe"




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