Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE



Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE, в состав которой входят Rex Brown, гитарист Dave "Snake" Sabo, а также Jared James Nichols, Dennis Holm и Cesar Gueikian (Gibson), доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 - Cesar band introduction

02:41 - "Mississippi Queen"

06:02 - "Highway To Hell"

10:33 - "Jailbreak" featuring Kevin Griffin on vocals

16:52 - "Man In The Box"

23:07 - "Symptom Of The Universe"







