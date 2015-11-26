24 авг 2021



Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA



Руководитель DEAN GUITARS Evan Rubinson ответил на обвинения наследников гитариста PANTERA Даймбэга Даррела:



«Мы всегда относились к Дайму и его брату Винни с максимальным уважением и лояльностью. У нас были длительные 17-летние отношения с Даймом и Винни, и мы продолжаем эти отношения с наследниками Винни со стороны ddrum.



Мы шокированы и опечалены тем, что г-жа Хейни предприняла после трагической кончины обоих братьев Эббот, и желаем ей всего наилучшего в её будущих начинаниях. Однако очень жаль, что г-жа Хейни позволила своим нереальным требованиям и обвинениям диктовать будущее наследия Даймбэга Даррелла в отсутствие близких родственников Дайма.



Dean Guitars гордятся тем, что сыграли свою роль в том, чтобы наследие Дайма не только сохранилось, но и процветало на протяжении последних 17 лет. Мы поддерживали его наследие в горе и в радости. Утверждения г-жи Хейни — по всем пунктам — безосновательны, не имеют под собой никаких оснований и не имеют под собой реальной почвы. Мы позволим всей правде раскрыться, пока судебный процесс идёт своим чередом».







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