Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 44
*Новая песня IRON MAIDEN 42
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 30
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку

23 мар 2020 : 		 PANTERA планируют переиздание

3 мар 2020 : 		 REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»
Показать далее
| - |

|||| 24 авг 2021

Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA



*
zoom
*
* *
Руководитель DEAN GUITARS Evan Rubinson ответил на обвинения наследников гитариста PANTERA Даймбэга Даррела:

«Мы всегда относились к Дайму и его брату Винни с максимальным уважением и лояльностью. У нас были длительные 17-летние отношения с Даймом и Винни, и мы продолжаем эти отношения с наследниками Винни со стороны ddrum.

Мы шокированы и опечалены тем, что г-жа Хейни предприняла после трагической кончины обоих братьев Эббот, и желаем ей всего наилучшего в её будущих начинаниях. Однако очень жаль, что г-жа Хейни позволила своим нереальным требованиям и обвинениям диктовать будущее наследия Даймбэга Даррелла в отсутствие близких родственников Дайма.

Dean Guitars гордятся тем, что сыграли свою роль в том, чтобы наследие Дайма не только сохранилось, но и процветало на протяжении последних 17 лет. Мы поддерживали его наследие в горе и в радости. Утверждения г-жи Хейни — по всем пунктам — безосновательны, не имеют под собой никаких оснований и не имеют под собой реальной почвы. Мы позволим всей правде раскрыться, пока судебный процесс идёт своим чередом».

DEAN GUITARS CEO Calls DIMEBAG Lawsuit



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1872

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом