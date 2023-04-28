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RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»



В рамках недавнего интервью с Meltdown RICHIE FAULKNER ответил на вопрос о том, предлагали ли ему место в PANTERA:



«Нет. Как по мне, только один парень мог это сделать, и это Zakk. По-моему, на YouTube есть тысяча ребят, которые могут сыграть этот материал нота в ноту, но только один человек имел такие отношения с группой и с Даймом. И это Zakk. Именно его они и пригласили. Так что, на мой взгляд, только он один может выполнять эту работу».



На вопрос, была ли у него возможность встретиться с ребятами из PANTERA, включая Даймбэга, Richie ответил:



«Я встречался с Винни, он приходил на пару концертов, которые мы давали с JUDAS PRIEST в Техасе. Я никогда не встречался с Даймом. Я несколько раз встречался с Philip'ом, но мне так и не посчастливилось встретить Дайма, нет».







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