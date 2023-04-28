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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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*

Pantera

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28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»

23 апр 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA

20 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA

10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»

15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»

26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

19 янв 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»
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RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»



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В рамках недавнего интервью с Meltdown RICHIE FAULKNER ответил на вопрос о том, предлагали ли ему место в PANTERA:

«Нет. Как по мне, только один парень мог это сделать, и это Zakk. По-моему, на YouTube есть тысяча ребят, которые могут сыграть этот материал нота в ноту, но только один человек имел такие отношения с группой и с Даймом. И это Zakk. Именно его они и пригласили. Так что, на мой взгляд, только он один может выполнять эту работу».

На вопрос, была ли у него возможность встретиться с ребятами из PANTERA, включая Даймбэга, Richie ответил:

«Я встречался с Винни, он приходил на пару концертов, которые мы давали с JUDAS PRIEST в Техасе. Я никогда не встречался с Даймом. Я несколько раз встречался с Philip'ом, но мне так и не посчастливилось встретить Дайма, нет».




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28 апр 2023
G
Gleb Monster
нашли кого спросить!
28 апр 2023
V
Van Taig
Gleb Monster, надо было Роба спросить, они с Филом в одну парилку ходили
28 апр 2023
N
Nihel
Зак имел тесные отношения с Даймом и поэтому он и никто другой должен был его заменить.... Достоевский по молодости имел тесные отношения с Тургеневым, поэтому Тургенев должен был не переводами во Франции баловаться а писать продолжение братьев Карамазовых.

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